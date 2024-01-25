Неудачные шутки и острые темы: о важности самоцензуры и наказании для комиков

Шутки об оккупации и смерти

Первыми в громкий скандал попали актеры «Дизель Шоу», которые шутили над украинцами в оккупации, отмечающими зимние праздники рядом с захватчиками. Чуть позже, в новогодней программе, «Квартал 95» показал «переселенку из Скадовска», которая будто совсем не умела разговаривать на украинском и вульгарно искажала государственный язык. А в январе стендапер Виктория Таран назвала вдов бойцов ВСУ «счастливыми женщинами с деньгами».

Эти три случая связаны одним: они обесценили травматический опыт украинцев, пострадавших от войны. Юмористов обвинили в том, что они понятия не имеют об ужасных реалиях оккупации и боли от потери близких. Поэтому шутить на такие темы уместно только тогда, когда юморист сам пережил подобное, считает молодой одесский комик Андрей Коваленко.

— Когда ты сам приехал из оккупации, например, и просто хочешь поделиться своими переживаниями через призму шутки, — это нормально, потому что это определенная самоирония. Но если у тебя такого опыта не было, то не стоит вообще касаться этой темы, — уверен комик.

Юмористам нужна самоцензура

Юмор «Квартала 95» и «Дизель Шоу» касается политической сатиры, а она, по мнению народного артиста Украины Олега Филимонова, — является самым тяжелым видом юмора, который требует самоцензуры.

— У каждого юмориста должен быть внутренний цензор. Это принципиально. Есть вещи, которые не стоит говорить с телевизионного экрана. Относительно номера «Квартала 95», я считаю, что сейчас, когда так остро стоит языковой вопрос, недопустимо над этим смеяться, — говорит Филимонов.

По мнению Андрея Коваленко, стоит быть осторожным не только в политическом юморе и не только во время войны.

— Во время пандемии ковида об этом также надо было шутить осторожно, потому что для кого-то все закончилось трагедией. Шутить надо осторожно всегда, — считает Андрей. При этом отмечает, что юмор без цензуры тоже возможен, но только тогда, когда шутят на небольшую аудиторию, а не на всю страну в прайм-тайм.

Если же все-таки чья-то шутка или выступление спровоцировало скандал, оскорбило людей, то извинения являются логичными и нужными, считают юмористы. По словам Андрея Коваленко, комиков продолжают воспринимать положительно даже после неудачных шуток, если они сами понимают, что неправы.

— Сейчас извиняться надо, потому что у всех оголенные нервы, все — как под током электрическим, — добавляет Олег Филимонов.

Языковой вопрос на сцене

Война существенно изменила оптику украинцев относительно юмора о самих себе и Украине. То, что когда-то воспринималось положительно, сегодня осуждается. Например, вспоминает Олег Филимонов, речевые шутки имели место до войны, и даже считались очень удачными.

— Если помните, во времена «Азирова» «Квартал 95» тоже шутил про «картофельку» и «морковку».

И это было очень смешно. Но сейчас, я думаю, это не ко времени. «Сиськадовск» — нелепое выражение, без которого языковая шутка, возможно, не воспринималась бы так остро, — считает Филимонов.

По мнению Андрея Коваленко, номер о переселенке, которая плохо разговаривает на украинском, вообще не отражает реальность.

— Есть много людей, которые переехали в Одессу с оккупированных территорий, это и комики тоже, и они уже перешли на украинский. Кому-то этот переход дается легче, кому-то — труднее, и это понятно, — отмечает Коваленко.

Языковые шутки не только не способствуют дальнейшей украинизации, но и работают на врага, потому что раскалывают общество, уверена Ярослава Витко-Присяжнюк — представительница Уполномоченного по защите государственного языка.

— Языковой вопрос уже длительное время используется рф в информационной войне. Таким образом украинцам навязывают неполноценное самовосприятие. Хочется верить, что шутки о «Сиськадовск» были ошибкой сценаристов «Квартала 95», а не умышленным подыгрыванием врагу, — говорит Ярослава.

Качество юмора для массового потребителя

Эксперты считают, что проблема крупных юмористических компаний не в отдельных шутках, а в «низком» юморе в целом.

— Шутки «Квартала 95» до полномасштабного вторжения были еще «страшнее», но никто на это не реагировал. Я несколько раз пробовала обратить на это внимание в Фейсбуке, но огласки не было, — говорит медиаэксперт Светлана Бондарь.

Олег Филимонов с этим не согласен. По его мнению, юмористам трудно постоянно шутить на высоком уровне.

— Я, как человек, который работал в юмористическом жанре, могу сказать, что это очень большая нагрузка на авторов. Невозможно держать высокий уровень все время. Что-то где-то проседает, что-то делается на потребу аудитории. Тот, кто не работает, не ошибается. Не надо перечеркивать все творчество «Квартала 95» — они сделали очень много полезного, — говорит Филимонов.

Андрей Коваленко подтверждает — даже самые простые шутки написать нелегко. Но, по мнению комика, «низкий» юмор могут использовать из-за того, что его легче воспринимает аудитория.

— Многие люди быстро воспринимают именно самые простые шутки. Однако я считаю, что любой юмор должен развиваться, а не просто быть направленным на определенных зрителей. Я не PR-менеджер «Квартала 95», но, возможно, они просто привыкли работать на свою аудиторию и не слишком стараются поощрять новых людей, — предполагает Коваленко.

Наказание гривной

После скандала с «Кварталом 95» на телеканал «1+1» подали жалобу в Комиссию по журналистской этике. По мнению Ярославы Витко-Присяжнюк, это дело может иметь продолжение.

— Мы живем в довольно мощном гражданском обществе. И уже неоднократно видели, как после волны общественного возмущения происходили изменения в том или ином направлении. Поэтому и здесь будут сделаны выводы, и, возможно, даже применены определенные санкции, — говорит представительница Уполномоченного по защите государственного языка.

Между тем юморист Олег Филимонов уверен, что наказывать его коллег нет смысла. Ведь лучший показатель удачного или неудачного юмора — внимание аудитории.

— Человек голосует гривной. Он купит билет на концерт, если хочет это увидеть. Тебе не нравится? Возьми свои деньги и пойди на драматический спектакль, — говорит народный артист Украины.



Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів