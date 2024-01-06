«Наверное, Скадовск не будут освобождать…»: скадовчанка Юлия об оккупации и унизительной шутке от «Квартала 95»

Что сейчас происходит в оккупированном городе, и что думают местные о «квартальном» юморе, нам рассказала скадовчанка Юлия. Девушка родилась в Скадовске и прожила в родном городе все свои 30 лет. Здесь она вышла замуж, родила сына и дочь, занималась с семьей земледелием, а летом принимала отдыхающих со всей Украины. «Одесская жизнь» дает ей слово.

«Собирай детей, началась война…»

Первый день войны я встретила где-то в пять утра. Я кормила дочь и услышала, что моему мужу кто-то позвонил. Затем он забежал в комнату со словами: «Собирай детей, началась война…». Меня охватил страх и я долго не могла прийти в себя. Мы собрались быстро. Помню, что взяла лекарства и вещи для детей. Отец мужа уже что-то чувствовал, поэтому заранее позаботился о горючем в машине и заставил нас уехать к своему другу в Черновицкую область. Сам он остался в городе защищать имущество от мародеров.

Дорога заняла больше суток, таких пробок я никогда не видела. Сначала мы отправились в направлении Херсона – он находится в 100 километрах от Скадовска. Подъезжая к городу, я увидела на заправках большие очереди, а на Антоновском мосту на блокпосту полицейские жгли какие-то бумаги. При въезде в Херсон было видно, как горит Чернобаевский аэродром. В самом городе чувствовалась паника, большие очереди у банкоматов и аптек. Но то, что началась война, я окончательно ощутила в Николаеве. Мы видели наших молодых военных, которые садились в автобусы: то, что было в их глазах, я никогда не забуду. Также где-то возле Николаева над нами очень низко пролетели три истребителя. До сих пор не могу понять – это были наши или чужие.

Полгода мы жили в Черновицкой области. Жизнь там была морально тяжелая: такое впечатление, что мы находимся не в Украине, а где-то за границей. Не знаю почему, но когда я вспоминаю время на Буковине, мне становится тяжело и страшно, хотя там не было ни тревог, ни ракет. Видимо, этот период ассоциируется с началом полномасштабной войны.

Когда мы переехали в Киев, то почувствовали на себе жизнь с тревогами и ракетами. Сначала были паника и страх, хотела даже собирать детей и ехать обратно в Черновицкую область. Но потом овладела собой и мы остались здесь. Даже сейчас, когда тревога и летят ракеты, становится очень страшно, иногда бывают мысли, что, наверное, это уже все. Ну ничего, держимся, человек быстро ко всему привыкает, даже к такому ужасу.

«Запомните: Скадовск – это Украина!»

Слава Богу, оккупации на себе я не почувствовала. А вот свекор провел в оккупации два месяца. Он смог выехать из оккупации со второй попытки, покинув все наше имущество и большое хозяйство, помню, что это было на Пасху.

Кстати, наш город был оккупирован на третьей неделе войны. Когда зашли орки, люди начали выходить на митинги, оказывать сопротивление. Эти свинособаки бросали дымовые шашки, стреляли из автоматов в воздух, пытали мэра. Но наших людей это не испугало, они кричали: «Скадовск – это Украина!» и чтобы те убирались из нашего города. Наверное, украинский флаг был у каждого жителя. Я такой патриотичности и сплоченности раньше никогда не видела.

К сожалению, в оккупации остались мои родные. Уже почти два года мое утро начинается со звонка им. Связь есть только по «Вайберу», но не всегда – они выключают им интернет. Тогда в голове появляются самые плохие сценарии.

Сейчас мой город полностью перестроен на «русский лад»: кацапские магазины, банки, программы в школах и детских садах, даже врачи и те из россии. Скажу так, в Скадовске были люди, ожидавшие «русский мир». Но это десять процентов людей, в основном низкой социальной ответственности.

Сейчас проблем в нашем городе очень много. Людям страшно жить там, но ничего нельзя говорить или поделать, даже спокойно дышать. Знаю, кто такая медсестра Татьяна Мудренко – ее задержали орки за то, что она не скрывала своего отношения к ним и активно протестовала против оккупационных властей. Женщину казнили у здания суда за слова: «Скадовск – это Украина». И таких случаев было очень много. Люди очень напуганы, но это не мешает верить в то, что Скадовск освободят.

Этот город всегда был украинским, и мы всегда уважали наши традиции. У нас никогда не было уроков русского языка. Каждый день начинался с прослушивания гимна Украины. Да, большинство жителей Скадовска в повседневной жизни разговаривали на южном суржике, но все мы знаем родной язык. Даже в оккупации между собой и с теми, кому доверяют, люди говорят по-украински (сейчас там много россиян). В библиотеках была украинская литература, которую орки благополучно уничтожили. Наша украинская жизнь была идеальной до появления «русского мира», но тогда мы этого не осознавали.

«Надежда на возвращение домой угасает с каждым днем»

Та шутка, которую выпустил «Квартал 95» в новогоднюю ночь на телевидении – просто дно! После его просмотра я почувствовала боль, злость и ненависть (в новогоднем выпуске шоу «Вечерний квартал» актеры обидно пошутили о переселенке из Скадовска, которая якобы не способна разговаривать на украинском языке, поэтому говорит очень «смешным» суржиком, и на вопрос откуда она, женщина отвечает: «сиСькадовская», – примечание редакции).

Мои родные, которые находятся в оккупации, также видели это выступление и первое, что они сказали после пересмотра: «Наверное, Скадовск не будут освобождать!». Очень досадно, надежда на возвращение домой и так угасает с каждым днем, а после таких номеров ее точно не станет больше. Наши люди пережили столько горя, и им точно не будет смешно от этого. Скажите пожалуйста, люди, которые находятся в оккупации в украинском городе Скадовске, и люди, которые были вынуждены уехать, достойны этих слов и такого отношения к себе? Я не понимаю, почему «Квартал» захотел показать, что на Юге живут глупые люди, путающие слова. Почему они не подумали, сколько людей за два года войны осталось без помощи, сколько молодых забрали на «подвал», сколько людей просто так погибли, сколько детей было похищено? Это же так «смешно»!

Сейчас мне кажется, что я не живу, а существую. Каждый день начинаю с одной мыслью: «Когда мы уже вернемся домой?». Но все равно есть еще маленькая надежда, что я вернусь в свой Скадовск.

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Интервью подготовила Анастасия ЕПУРЬ