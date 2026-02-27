Ключевые моменты:
- В Женеве Украина, США и Швейцария обсудили безопасность и восстановление страны.
- Ночью 27 февраля Россия атаковала 187 дронами, есть попадания и раненые.
- За сутки на фронте — 230 боёв, потери армии РФ составили 1280 человек.
Переговоры Украины и США в Женеве: главное
В Женеве состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и США, а также трёхсторонняя встреча с участием Швейцарии. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.
Украинская делегация провела отдельные переговоры с американской стороной. В них участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Стороны обсуждали параметры безопасности, экономические решения и позиции, которые могут стать основой для дальнейших договорённостей.
«Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной», – написал Умеров.
Отдельное внимание уделили долгосрочной поддержке и восстановлению Украины. К работе над экономическим документом присоединился министр экономики Алексей Соболев.
Трехсторонние переговоры по Украине, скорее всего, состоятся в Абу-Даби в начале марта, сообщил президент Владимир Зеленский.
Атака дронов 27 февраля: последствия
В ночь на 27 февраля противник атаковал Украину 187 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили или подавили 165 дронов типов Shahed и других моделей на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 дронов в 14 локациях, сообщили в Генштабе ВСУ.
В Одесская область под удар попали объекты гражданской и портовой инфраструктуры. Есть пострадавшие, среди них маленький ребёнок.
Ночью Россия атаковала ударным беспилотником частный сектор Купянского района. Попадание было в жилой дом, полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
В Запорожье и населённых пунктах района в результате массированной атаки дронами пострадали четыре человека, в том числе подросток. Произошли пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, загорелся автомобиль и газопровод низкого давления. Часть домов повреждена взрывной волной и обломками.
Ситуация на фронте: 230 боёв за сутки
По данным Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений.
Россия нанесла два ракетных удара (44 ракеты), 80 авиаударов с применением 268 управляемых авиабомб, использовала 6607 дронов-камикадзе и совершила 3154 обстрела, в том числе 71 — из реактивных систем залпового огня.
Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, где украинские защитники отражают десятки атак.
Общие потери российских войск за сутки составили 1280 человек. Также уничтожены два танка, шесть бронемашин, 17 артсистем, 883 беспилотника оперативно-тактического уровня, 37 ракет и 116 единиц автомобильной техники.