Ключевые моменты:

В Женеве Украина, США и Швейцария обсудили безопасность и восстановление страны.

Ночью 27 февраля Россия атаковала 187 дронами, есть попадания и раненые.

За сутки на фронте — 230 боёв, потери армии РФ составили 1280 человек.

Переговоры Украины и США в Женеве: главное

В Женеве состоялся очередной раунд переговоров между Украиной и США, а также трёхсторонняя встреча с участием Швейцарии. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

Украинская делегация провела отдельные переговоры с американской стороной. В них участвовали спецпосланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Стороны обсуждали параметры безопасности, экономические решения и позиции, которые могут стать основой для дальнейших договорённостей.

«Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача – сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной», – написал Умеров.

Отдельное внимание уделили долгосрочной поддержке и восстановлению Украины. К работе над экономическим документом присоединился министр экономики Алексей Соболев.

Трехсторонние переговоры по Украине, скорее всего, состоятся в Абу-Даби в начале марта, сообщил президент Владимир Зеленский.

Атака дронов 27 февраля: последствия

В ночь на 27 февраля противник атаковал Украину 187 ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили или подавили 165 дронов типов Shahed и других моделей на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания 20 дронов в 14 локациях, сообщили в Генштабе ВСУ.

В Одесская область под удар попали объекты гражданской и портовой инфраструктуры. Есть пострадавшие, среди них маленький ребёнок.

Ночью Россия атаковала ударным беспилотником частный сектор Купянского района. Попадание было в жилой дом, полностью разрушенный. Из-под завалов спасатели изъяли тело погибшего мужчины. Еще одна женщина пострадала. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

В Запорожье и населённых пунктах района в результате массированной атаки дронами пострадали четыре человека, в том числе подросток. Произошли пожары в жилых домах, хозяйственных постройках, загорелся автомобиль и газопровод низкого давления. Часть домов повреждена взрывной волной и обломками.

Ситуация на фронте: 230 боёв за сутки

По данным Генеральный штаб Вооружённых сил Украины, за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений.

Россия нанесла два ракетных удара (44 ракеты), 80 авиаударов с применением 268 управляемых авиабомб, использовала 6607 дронов-камикадзе и совершила 3154 обстрела, в том числе 71 — из реактивных систем залпового огня.

Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, где украинские защитники отражают десятки атак.

Общие потери российских войск за сутки составили 1280 человек. Также уничтожены два танка, шесть бронемашин, 17 артсистем, 883 беспилотника оперативно-тактического уровня, 37 ракет и 116 единиц автомобильной техники.