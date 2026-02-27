Ключевые моменты:

Повреждены портовые резервуары, строительный кран и гражданские объекты.

Разрушено здание детского сада, пострадали жилой дом и медучреждение.

Ранения получили два человека, в том числе ребенок.

Атака дронов на Одесскую область 27 февраля: последствия обстрела

По информации Одесской областной военной администрации, в результате очередной ночной атаки зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры. В частности, пострадали резервуары и строительный кран. Также спасатели ликвидировали масштабный пожар контейнеров, в том числе с продовольственными товарами.

Также разрушения получили гражданские объекты: повреждены фасад и окна жилого дома, автомобили, здание медицинского учреждения. Полностью разрушено здание детского сада.

В результате удара пострадали два человека — 3,5-летняя девочка и 44-летний мужчина. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают им необходимую помощь.

На местах продолжают работать спасатели и коммунальные службы, устраняя последствия атаки. Правоохранительные органы документируют факты очередных военных преступлений России против мирного населения региона.

Ситуация в области остаётся напряжённой, жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

