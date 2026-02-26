Ключевые моменты:

В ночь на 26 февраля РФ нанесла массированные удары ракетами и дронами по Киеву, Харькову и другим регионам, есть разрушения и пострадавшие.

Состолся телефонный разговор Зеленского с Трампом.

Минобороны масштабирует строительство антидроновых сеток.

Подрыв моста и дамбы под Константиновкой затруднил логистику.

Что известно о ночной атаке 26 февраля

По информации мониторинговых Телеграм-каналов, с севера РФ запустила сотни «шахедов», атаковавших центральные, северные и южные области Украины.

После 4:00 утра, по данным Воздушных сил (ВС), баллистическими ракетами были нанесены удары по Киеву и Харькову.

Одна баллистическая ракета атаковала Ахтырку на Сумщине.

Позже стало известно о пусках еще нескольких ракет с юга в направлении Киева. Мониторинговые каналы отметили, что речь идет о гиперзвуковых крылатых ракетах «Циркон». По их данным, они могли ударить южнее столицы – в районе Фастова или Белой Церкви.

После этого продолжился массированный налет «шахедов» и других дронов на Киев. Также сообщалось о возможных атаках дронов на Черкассы, Смелу и другие города центральной Украины.

Также мониторинговые каналы писали о взлете стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160, которые могут применять крылатые ракеты.

После 5:00 ВС сообщили об ударах баллистики по Запорожью.

В 5:25 стало известно о залете через Сумскую область крылатых ракет.

Ракеты прошли через Сумщину и Черниговщину в центр страны – Полтавщину и Черкасщину. По данным Воздушных сил, большинство из них летели в сторону Черкасс, однако часть сменила курс на Киев.

В 5:40 еще одна группа ракет зашла в воздушное пространство Украины через Сумщину и двинулась в направлении Полтавщины.

Первые последствия массированной атаки

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице и работе сил ПВО. В результате атаки пострадало здание магазина в Днепровском районе и 9-этажный жилой дом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о ракетных и дроновых ударах по городу. Предварительно, было применено 17 БпЛА и 2 ракеты. Под ударом оказались Шевченковский, Киевский, Салтовский и Слободской районы. Есть повреждения многоквартирных и частных домов, газопровода и линии электропередач.

Также атаковано село Рай-Оленовка – там пострадали 14 человек, среди них семилетний ребенок.

В Кривом Роге на Днепропетровщине повреждена многоэтажка, два человека ранены.

В Запорожье горело несколько этажей поврежденной многоэтажки. В одной из квартир оказался заблокирован человек. Также удара баллистики горел гипермаркет «Эпицентр».

Что известно на утро 26 февраля

В Харькове известно о 14 пострадавших, среди которых ребенок. Есть попадание в многоэтажку, частный дом, перебит газопровод, поврежден Центральный парк.

Кроме того, стало известно, что в Харьков сегодня впервые прилетел FPV-дрон на оптоволокне. По данным Харьковской областной прокуратуры, он врезался в дерево в Киевском районе города.

Это первый зафиксированный случай применения такого дрона по Харькову с начала полномасштабного вторжения РФ.

Начато досудебное расследование по факту военного преступления.

В Кривом Роге в результате ночной атаки повреждена многоэтажка, ранены два человека.

В Киеве – пожары в трех районах. Повреждены частные дома и 9-этажка.

В Запорожье один человек погиб, еще 8 получили ранения. Повреждены 19 многоквартирных домов, четыре дома частного сектора и нежилые здания. Отсутствует теплоснабжение более чем в 500 домах в трех районах города. Коммунальщики начали работы по ликвидации – закрывают окна листами ОSB в многоквартирных домах.

Глава ОВА Иван Федоров отметил, что один человек погиб, еще восемь человек травмированы в результате вражеских атак по Запорожью и Пологовскому району.

В результате вражеской дроновой атаки в Новоархангельской громаде Кировоградской области травмирован человек. Также повреждены крыши пяти частных жилых домов.

На Полтавщине в результате вражеской атаки без электрики – 18 209 бытовых и 1781 юридических потребителей. Как сообщили в ОВА, в результате падения обломков и прямых попаданий повреждены объекты промышленного предприятия в Полтавском районе. В Лубенском районе в результате падения обломков повреждены частное домовладение и линия электропередач. К счастью, обошлось без пострадавших.

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 февраля противник атаковал Украину 2 противокорабельными ракетами «Циркон», 11 баллистическими ракетами «Искандер-М/С-400», 24 крылатыми ракетами Х-101. авиационными ракетами Х-69, а также 420 ударными БпЛА, из них около 280 «шахедов».

По предварительным данным, по состоянию на 10:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 2 «Цирконов», 4 «Искандера», 24 крылатых ракеты Х-101, 2 управляемых авиационных ракеты Х-69 и 37 и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 5 баллистических ракет и 46 ударных БпЛА на 32 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 15 локациях.

Трамп рассчитывает завершить войну в Украине в течение месяца – Axios

Вечером 25 февраля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого Дома Дональдом Трампом.

Как пишет издание Axios, в разговоре с украинским лидером президент США сказал, что он хочет, чтобы война в Украине закончилась через месяц.

Собеседники издания отметили, что разговор президентов Украины и США длился 30 минут и был «очень дружелюбным и позитивным». Зеленский поблагодарил Трампа за оказанную помощь и подчеркнул, что только президент США может заставить Путина прекратить войну.

«Затем Зеленский сказал, что надеется на окончание войны в этом году, на что Трамп ответил, что война длится слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы она закончилась через месяц», – сообщил один из источников Axios.

Сегодня спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер находятся в Женеве, где проведут новый раунд ядерных переговоров с Ираном.

Также напомним, что в четвертую годовщину полномасштабного вторжения президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами жителей Одесской области

Минобороны масштабирует строительство антидроновых сеток в приграничных районах

По словам министра обороны Михаила Федорова, из бюджета выделено дополнительные 1,6 млрд долларов на сооружение антидроновых сеток.

В фокусе – дороги, которые обеспечивают бесперебойную логистику и жизнедеятельность общин рядом с линией боевого столкновения.

Несмотря на сложные погодные условия, в феврале дополнительно прикрыто 125 км дорог и восстановлено 55 км конструкций.

«Только за месяц мы увеличили скорость с 5 км в сутки в январе до 12 км. Это существенно усилило безопасность передвижения военных и обеспечило стабильную работу прифронтовых общин. Уже в марте планируем закрывать 20 км дорог в день. До конца года в планах обустроить еще 4000 км антидроновой защиты автомобильных дорог», – сообщил министр.

Подрыв дамбы под Константиновкой и суточные потери оккупантов

Как сообщает ресурс DeepState, после разрушения моста на северо-западной окраине города Константиновки на Донбассе, российские террористы взорвали дамбу в районе села Осыково, отчего дорога в Константиновку превратилась в болото.

Вода подтопила местность и дошла до трассы Дружковка – Константиновка – участок фактически непроходим.

Логистика не остановлена полностью, но серьезно затруднена.

По информации Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава и один пункт управления БпЛА российских захватчиков.

Также наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1360 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 25 артиллерийских систем, четыре реактивных системы залпового огня, 681 беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня, 93 единицы автомобильной техники оккупантов.

