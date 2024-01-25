Невдалі жарти та гострі теми: про важливість самоцензури та покарання для коміків

Жарти про окупацію та смерть

Першими у гучний скандал потрапили актори «Дизель Шоу», які жартували над українцями в окупації, що відзначають зимові свята поряд із загарбниками. Трохи згодом, у новорічній програмі, «Квартал 95» показав «переселенку зі Скадовська», яка ніби зовсім не вміла розмовляти українською та вульгарно спотворювала державну мову. А в січні стендаперка Вікторія Таран назвала вдів бійців ЗСУ «щасливими жінками з грошима».

Ці три випадки пов’язані одним: вони знецінили травматичний досвід українців, що постраждали від війни. Гумористів звинуватили в тому, що вони й гадки не мають про жахливі реалії окупації та біль від втрати близьких. Тому жартувати на такі теми доречно лише тоді, коли гуморист сам пережив подібне, вважає молодий одеський комік Андрій Коваленко.

— Коли ти сам приїхав з окупації, наприклад, і просто хочеш поділитися своїми переживаннями через призму жарту, — це нормально, бо це певна самоіронія. Але якщо у тебе такого досвіду не було, то не варто взагалі торкатися цієї теми, — упевнений комік.

Гумористам потрібна самоцензура

Гумор «Кварталу 95» та «Дизель Шоу» стосується політичної сатири, а вона, на думку народного артиста України Олега Філімонова, — є найважчим видом гумору, який потребує самоцензури.

— У кожного гумориста має бути внутрішній цензор. Це принципово. Є речі, які не варто говорити з телевізійного екрана. Щодо номера «Кварталу 95», я вважаю, що зараз, коли так гостро стоїть мовне питання, неприпустимо над цим сміятися, — говорить Філімонов.

На думку Андрія Коваленка, варто бути обережним не тільки в політичному гуморі і не тільки під час війни.

— Під час пандемії ковіду про це також треба було жартувати обережно, бо для когось все закінчилося трагедією. Жартувати треба обережно завжди, — вважає Андрій. При цьому зазначає, що гумор без цензури теж можливий, але тільки тоді, коли жартують на невелику аудиторію, а не на всю країну у прайм-тайм.

Якщо ж усе-таки чийсь жарт чи виступ спровокував скандал, образив людей, то вибачення є логічними і потрібними, вважають гумористи. За словами Андрія Коваленка, коміків продовжують сприймати позитивно навіть після невдалих жартів, якщо вони самі розуміють, що неправі.

— Зараз вибачатися треба, тому що у всіх оголені нерви, всі — як під струмом електричним, — додає Олег Філімонов.

Мовне питання на сцені

Війна суттєво змінила оптику українців щодо гумору про самих себе та Україну. Те, що колись сприймалось позитивно, сьогодні засуджується. Наприклад, згадує Олег Філімонов, мовні жарти мали місце до війни, і навіть вважалися дуже вдалими.

— Якщо пам’ятаєте, за часів «Азірова» «Квартал 95» теж жартував про «картопільку» та «морківочку».

І це було дуже смішно. Але зараз, я думаю, це не на часі. «Сіськадовськ» — недолуге висловлювання, без якого мовний жарт, можливо, не сприймався б так гостро, — вважає Філімонов.

На думку Андрія Коваленка, номер про переселенку, яка погано розмовляє українською, взагалі не відображає реальність.

— Є багато людей, які переїхали до Одеси з окупованих територій, це і коміки також, й вони вже перейшли на українську. Комусь цей перехід дається легше, комусь — важче, і це зрозуміло, — зауважує Коваленко.

Мовні жарти не тільки не сприяють подальшій українізації, а ще й працюють на ворога, бо розколюють суспільство, впевнена Ярослава Вітко-Присяжнюк — представниця Уповноваженого із захисту державної мови.

— Мовне питання вже тривалий час використовується рф у інформаційній війні. Таким чином українцям нав’язують меншовартісне самосприйняття. Хочеться вірити, що жарти про «Сіськадовськ» були помилкою сценаристів «Кварталу 95», а не навмисним підігруванням ворогові, — говорить пані Ярослава.

Якість гумору для масового споживача

Експерти вважають, що проблема великих гумористичних компаній не в окремих жартах, а в «низькому» гуморі загалом.

— Жарти «Кварталу 95» до повномасштабного вторгнення були ще «страшніші», але ніхто на це не реагував. Я кілька разів пробувала звернути на це увагу у Фейсбуці, але розголосу не було, — каже медіаекспертка Світлана Бондар.

Олег Філімонов із цим не згоден. На його думку, гумористам важко постійно жартувати на високому рівні.

— Я, як людина, яка працювала в гумористичному жанрі, можу сказати, що це дуже велике навантаження на авторів. Неможливо тримати високий рівень увесь час. Щось десь просідає, щось робиться на потребу аудиторії. Той, хто не працює, не помиляється. Не треба перекреслювати усю творчість «Кварталу 95» — вони зробили дуже багато корисного, — говорить Філімонов.

Андрій Коваленко підтверджує — навіть найпростіші жарти написати нелегко. Але, на думку коміка, «низький» гумор можуть використовувати через те, що його легше сприймає аудиторія.

— Багато людей швидко сприймають саме найпростіші жарти. Проте я вважаю, що будь-який гумор повинен розвиватися, а не просто бути спрямованим на певних глядачів. Я не PR-менеджер «Кварталу 95», але, можливо, вони просто звикли працювати на свою аудиторію та не надто намагаються заохочувати нових людей, — припускає Коваленко.

Покарання гривнею

Після скандалу із «Кварталом 95» на телеканал «1+1» подали скаргу в Комісію з журналістської етики. На думку Ярослави Вітко-Присяжнюк, ця справа може мати продовження.

— Ми живемо в доволі потужному громадському суспільстві. І вже неодноразово бачили, як після хвилі суспільного обурення відбувалися зміни в тому чи іншому напрямі. Тому й тут будуть зроблені висновки, і, можливо, навіть застосовані певні санкції, — каже представниця Уповноваженого із захисту державної мови.

Тим часом гуморист Олег Філімонов упевнений, що карати його колег немає сенсу. Адже найкращий показник вдалого або невдалого гумору — увага аудиторії.

— Людина голосує гривнею. Вона придбає квиток на концерт, якщо хоче це побачити. Тобі не подобається? Візьми свої гроші та піди на драматичну виставу, — говорить народний артист України.



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