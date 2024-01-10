Нужен ли юмор во время войны? Такой точно не нужен!

Как «Квартал 95» «позаблював» украинский язык

Новогоднюю программу «Квартала 95» на телеканале «1+1» одесситы обсуждают уже вторую неделю. Вместо того чтобы помочь нам хотя бы на время забыть о существующих проблемах, юмористы создали новые. Даже те, кто не смотрел новогодние передачи, в курсе того, что происходило на сцене. Речь об известной уже всем сценке о переселенке из Скадовска, которая в Закарпатье пытается говорить на украинском. Обескураживает то, что зал действительно смеялся до слез.

Замечу, что до таких «перлов» не додумался бы ни украиноязычный, ни русскоязычный житель Украины. Впрочем, как и иностранец. Ее признания, что она всю жизнь «разговорювала на росіянському язику» или после школы все украинские слова «позаблювала» не выдерживают никакой критики. А то, что на Закарпатье «файно пахне хвойдою» вызывает недоумение: слово «хвоя» одинаково звучит как на русском, так и на украинском языке. Впрочем, о качестве юмора «Квартала 95», особенно в последнее время, даже не хочется говорить, потому что качество у них отсутствует от слова «совсем».

Было бы еще полбеды, если бы подобные номера демонстрировали в мирной стране, где все живы и находятся в родных городах, с близкими и друзьями. Но в воюющей и истекающей кровью Украине, где огромная часть населения живет в оккупации, подвергается издевательствам и рискует жизнью, где могут казнить за одну только фразу «Херсон — это Украина», такие «шутки» не просто неуместны, они жестоки и оскорбительны. Жители оккупированных территорий остро нуждаются в поддержке, а авторам «шуток» не помешало бы вспомнить, что такое эмпатия и чувство меры.

О возмущении одесситов и издевательском извинении

Многие считают, что в номере про переселенку «сiСкадовська» присутствует откровенная дискриминация жителей юга и востока Украины по языковому признаку, которая работает на раскол страны. Авторы, конечно, извинились за неудачные шутки и пытались оправдаться тем, что хотели подтолкнуть русскоязычных жителей страны перейти на украинский. Правда, почему-то не подумали, что такая «мотивация» только углубит пропасть между украинцами, которые говорят на разных языках.

Особенно возмутил этот скетч одесситов. Свое мнение об этом выступлении на страничке в «Фейсбуке» высказала краевед Алена Калетинская:

В нас і так мовне питання складне. І чим далі, тим страшніше те, що піднімається питання «походження» людей, і історія знає, чим завершуються подібні приклади. Але треба було пожартувати. І ще більше я не розумію людей, які до сих пір наповнюють ці зали та сміються над подібними жартами.

Также мы попросили прокомментировать эту ситуацию одесского комика Андрея Коваленко:

Комедiя — штука дуже специфiчна, я вважаю… Я взагалi дуже давно не дивлюсь i не цiкавлюсь тим, що вони випускають… Знаю приблизно iсторiю, яка там вiдбувається, i вважаю, це неправда. В нас є багато людей, котрi перебралися в наше мiсто з окупованих територiй, i вони без проблем перейшли на українську мову. Комусь це легше, комусь важче, це зрозумiло. Але смiятись з цього я не вважаю потрiбним чи доцiльним. Звiсно, комусь це смiшно, але я таких людей не знаю.

После появления первых возмущенных отзывов о новогоднем концерте «Квартала 95», исполнительница роли «переселенки из Скадовска» Ирина Гатун принесла свои извинения. Правда, они выглядели очень странно и больше напоминали выяснение отношений между известными литературными персонажами из серии: «А ты кто такой?!». Особенно в той части, где она говорит про «проплаченных тварей», которые «подняли хейт». Но свои обвинения украиноязычные жители могут предъявить и ей: оскорбление украинского языка и издевательство над теми, кто находится в оккупации.

Это совсем не значит, что нельзя шутить на тему о языке, это значит, что шутить нужно с уважением к языку и людям, которые на этом языке говорят. Вряд ли об этом задумывались авторы, которые, судя по всему, так и не поняли своей ошибки. Поэтому все эти извинения создали еще более неприятную ситуацию. Знаете, как в анекдоте: ложки нашлись, а осадок остался.

По пути советских сатириков

Что касается других производителей подобных передач — «Дизель-шоу», то они тоже прошлись юмористическим катком по жителям оккупированных территорий. Вероятно, кому-то из авторов скетчей оккупация кажется легким приключением, а не смертельно опасной бедой. Думали ли авторы о том, какие эмоции их юмор вызовет у тех, чьи родные вынуждены были согласиться на российский паспорт, чтобы выжить? И какую цену они заплатили за это «согласие»?

Кроме того, авторы пошли по накатанному пути, который проторили еще советские сатирики времен Второй мировой: у них вражеские солдаты показаны чистыми олигофренами. Думаю, тем, кто воочию видел, на что способны эти «недалекие ваньки», было совсем не до смеха.

Да, во время войны юмор однозначно должен иметь место. Однако в такое сложное время шутки должны быть взвешенными и тактичными. Есть темы, которые лучше не затрагивать, потому что для многих из нас они являются очень болезненными. А главное, нельзя оскорблять чувства тех, кто пострадал от рук самой подлой армии мира. Этим людям сейчас совсем не до смеха…

Фото: скрин из телепередачи «Вечерний квартал 95»