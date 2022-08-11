В Одессе презентовали книгу о «понаехавших» (фото)

Выход новой книги – это всегда событие. А в наши непростые времена – вдвойне особенное. Книги продолжают выходить, что радует не только тех, кто их пишет, но и тех, кто их с нетерпением ждет. Издание, о котором расскажет сегодня «Одесская жизнь» – это историческое исследование, которое будет интересно прочитать не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей нашего города.

«Одесса глазами «понаехавших»: устная история урбанизации» – под этим названием десятки историй и судеб, которые записала кандидат исторических наук Татьяна Тхоржевская. Она общалась с теми одесситами, которые переехали жить в город в период 1950-1980-х годов и проживают здесь по сей день. Именно благодаря этим беседам мы можем узнать, почему люди ехали в Одессу, с какими трудностями сталкивались, как выстраивали новые отношения с соседями и местными жителями. Таким образом, мы видим, как формировалось население города, где искать источники конфликтов и почему сложился именно такой образ Одессы.

– Сталкиваясь с дискурсом о «понаехавших», не столько на улицах, сколько в сети, я постоянно чувствую стойкое невосприятие подобного подхода. Я считаю, что осуждение и пренебрежение на основании места рождения неприемлемы, – говорит Татьяна.

Именно поэтому автор решила дать голос этим людям, показать их мнение, рассказать об их опыте. А если посмотреть на сегодняшний день, то наше общество снова сталкивается с аналогичными процессами, но уже в значительно больших масштабах.

Исследование было инициировано самой ученой, но состоялось благодаря международной организации ForumZFD и правительству Германии. Именно они финансово поддержали проект «Хранители времени онлайн», реализуемый известной в городе организацией «IT-бабушки». Участники проекта – одесситы всех возрастов и профессий, посвятивших свое время исследованию истории города.

Книгу можно взять почитать в городских библиотеках.

«Одесская жизнь» о «Хранителях времени онлайн»:

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