Не смешной скандал: стендаперша некорректно пошутила о вдовах украинских защитников

Не успел утихнуть громкий скандал после новогодних выступлений «Дизель шоу» и «Квартала 95», как стало известно об очередном подобном инциденте: на этот раз «отличилась» стендап-комик Виктория Таран, которая некорректно высказалась о «богатых» украинских вдовах.
Так, в эфире юмористического шоу «Алкомики» Таран поинтересовалась у своей собеседницы, знает ли она, как называют счастливых женщин с деньгами, и сама же дала ответ: «Вдовы». Этот эпизод был опубликован в Instagram на странице «Столичный стендап».
Однако такой «юмор» не оценили украинки, которые потеряли на войне своих мужей и возлюбленных. В частности, на шутку стендаперши довольно резко отреагировала волонтер и военнослужащая Алина Михайлова, невеста погибшего легендарного военного Дмитрия Коцюбайла, известного под позывным «Да Винчи».
Михайлова опубликовала фрагмент сценки в своем Instagram и достаточно резко обратилась к сообществу стендаперов:
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Однако позже «Столичный стендап» принес публичные извинения, заявив, что мнение Виктории Таран не отражает позицию стендап-клуба.
«Виктория не является нашим резидентом. Шоу «Алкомики» выходит не на нашем ютубе. Да, мы виноваты за публикацию его у нас, потому что не считали, что он может иметь контекст о женах военных. Учитывая этот контекст, шутка является ужасной, и мы согласны. Приносим извинения»,
– ответили в «Столичном стендапе».
Таран в свою очередь также извинилась за неудачную шутку. Она заявила, что «точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужчин» и что ее шутка «не касалась женщин, которые имеют мужчин-воинов».
«Девушки, я очень прошу прощения перед вами. Шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать»,
– заявила комик, пообещав, что впредь будет более ответственно относиться к материалу, который пишет.
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По материалам rbc.ua