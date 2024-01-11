Не смешной скандал: стендаперша некорректно пошутила о вдовах украинских защитников

Так, в эфире юмористического шоу «Алкомики» Таран поинтересовалась у своей собеседницы, знает ли она, как называют счастливых женщин с деньгами, и сама же дала ответ: «Вдовы». Этот эпизод был опубликован в Instagram на странице «Столичный стендап».

Однако такой «юмор» не оценили украинки, которые потеряли на войне своих мужей и возлюбленных. В частности, на шутку стендаперши довольно резко отреагировала волонтер и военнослужащая Алина Михайлова, невеста погибшего легендарного военного Дмитрия Коцюбайла, известного под позывным «Да Винчи».

Михайлова опубликовала фрагмент сценки в своем Instagram и достаточно резко обратилась к сообществу стендаперов:

Однако позже «Столичный стендап» принес публичные извинения, заявив, что мнение Виктории Таран не отражает позицию стендап-клуба.

«Виктория не является нашим резидентом. Шоу «Алкомики» выходит не на нашем ютубе. Да, мы виноваты за публикацию его у нас, потому что не считали, что он может иметь контекст о женах военных. Учитывая этот контекст, шутка является ужасной, и мы согласны. Приносим извинения»,

– ответили в «Столичном стендапе».

Таран в свою очередь также извинилась за неудачную шутку. Она заявила, что «точно не хотела насмехаться над женщинами, которые потеряли своих мужчин» и что ее шутка «не касалась женщин, которые имеют мужчин-воинов».

«Девушки, я очень прошу прощения перед вами. Шутка была неудачной и в реалиях войны ее нельзя было публиковать»,

– заявила комик, пообещав, что впредь будет более ответственно относиться к материалу, который пишет.

По материалам rbc.ua