18 августа
Красота одесских августовских роз впечатляет!
19 августа
На улице Греческой: дождя не было, а радуга появилась
20 августа
21 августа
Одесский Привоз: арбузы сейчас «царствуют»!
22 августа
Кто знает, где живёт этот рыжий хвостатик?
23 августа
На Приморском бульваре ― выставка, посвящённая одесситам-героям
24 августа
В Одессе лечат дом на Пастера, пострадавший от прилёта в ноябре прошлого года
Фото автора