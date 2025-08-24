18 августа

фото недели - роза

Красота одесских августовских роз впечатляет!

19 августа

фото недели - радуга

На улице Греческой: дождя не было, а радуга появилась

20 августа

фото недели - Одесса

Кажется, дождик собирается…

21 августа

фото недели - арбузы

Одесский Привоз: арбузы сейчас «царствуют»!

22 августа

фото недели - рыжий кот

Кто знает, где живёт этот рыжий хвостатик?

23 августа

фото недели - выставка в Одессе

На Приморском бульваре ― выставка, посвящённая одесситам-героям

24 августа

фото недели - разрушенный дом

В Одессе лечат дом на Пастера, пострадавший от прилёта в ноябре прошлого года

Читайте также:

Фото автора

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме