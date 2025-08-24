Ключевые моменты

24 августа состоялся очередной обмен пленными: освобождены военные и гражданские, которые находились в плену более трёх лет.



Среди гражданских домой вернулись журналисты, медик «Госпитальеров» и бывший мэр Херсона Владимир Николаенко.



Семья экс-мэра назвала его освобождение «лучшим подарком» ко Дню Независимости и дню рождения его матери.

Обмен пленными 24 августа: кого освободили

24 августа, в День Независимости, Украина провела очередной обмен пленными. Домой вернулись как военные, так и гражданские, которых удерживали в российском плену ещё с 2022–2023 годов.

Среди них — воины Вооружённых сил, Национальной гвардии, пограничники и добровольцы, которые защищали Мариуполь, Донбасс, Харьковщину, Запорожье, Николаевщину, Херсонщину и даже Чернобыльскую АЭС. Большинство из них провели в плену более трёх лет.

Обмен стал возможен благодаря усилиям Координационного штаба, СБУ, дипломатов и поддержке Объединённых Арабских Эмиратов, которые выступили посредниками. Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто был причастен, и опубликовал кадры возвращения освобождённых украинцев.

К теме: «Я вижу деревья, я вижу солнце, и я счастлив»: что рассказал освобождённый из российского плена военный из Одесской области

Освобождение мэра Херсона Владимира Николаенко

Особенной новостью стало освобождение бывшего мэра Херсона Владимира Николаенко. Российские военные похитили его ещё в апреле 2022 года после того, как он отказался сотрудничать с оккупационной властью. С тех пор более трёх лет его судьба оставалась неизвестной.

Семья экс-мэра получила звонок от него уже после освобождения.

— «Это величайший подарок», — сказала его племянница, ведь обмен состоялся накануне дня рождения матери Владимира Николаенко. Для херсонцев это событие стало символом несокрушимости и напоминанием, что за каждым именем в списках пленных стоит живая история борьбы и достоинства.

