Ох, уж эти одесские штучки! То из старой телефонной будки сделают айфон, то для какого-нибудь заведения придумают такое название, что будешь стоять и долго гадать, что это такое. Но найти чисто одесский дворик, да еще и с «подробностями» квартиры (вероятно, коммунальной) в гастрономе…

Да, «Одесская жизнь» в рубрике «Вкусное место» уже рассказывала об этом новом заведении на Дерибасовской.

Гастроном – не просто так. Потому что это и гастроном, и бар, и кофейня. Я, наверное, не ошибусь, если назову это место еще и рестораном. Какой антураж! Чего вы здесь не увидите, если, прогуливаясь по Дерибасовской, увидите мега-кота и поднимете глаза. Войдите! Вас встретят радушно, даже если вы «просто посмотреть».

Есть на что посмотреть. Ковры «на заборе», белье сушится на бельевых веревках в таком «ассортименте», что кажется, будто это еще и галантерейный магазин из прошлого.

«Штучки» поджидают вас на каждом шагу. А знакомая с детства винтовая лестница уведет вас либо выше, либо ниже. Главное – успеть все посмотреть по пути. Здесь вы найдете ванну, умывальники, старую кухонную мебель с ящиками, прищепки на веревке и тазы. И все это тоже – для вас. Потому что здесь, глядя на целый набор сковородок (и все то же еще не высохшее белье), можно спокойно выпить кофе или заказать какое-нибудь чисто одесское блюдо.

А эти старые-старые весы на прилавке!.. Так и хочется подойти и что-нибудь взвесить. Кстати, на весах – банка в авоське. Вы еще помните, что это такое – авоська из прошлой жизни?

Не знаю, может быть, вы проголодались. Все для вас. Но, открыв рот, я думала вовсе не о еде, а о том, что в самом сердце Одессы появился маленький музей. Чисто одесский. Юмористический, привлекательный и немного ностальгический…

Как это выглядит – смотрите на наших фотографиях. Кстати, прежде чем прийти сюда, не забудьте поздороваться с рыжим мега-котом слева от гастронома. Или кофейни?.. Или бара? Или диковинки? Это все же очередной одесской штучки?..

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