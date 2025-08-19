Прогноз погоды в Одессе на 20 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 20 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, днем юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°С, на севере 11-13°С, днем 24-29°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

