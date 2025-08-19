Прогноз погоды в Одессе на 20 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 20 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северный, днем юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°С, на севере 11-13°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
