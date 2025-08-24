Ключевые моменты:

24 августа в Одессе прошел патриотический автопробег в честь Дня Независимости.

В мероприятии приняли участие около 150 автомобилей и мотоциклов с флагами.

Перед стартом на Потемкинской лестнице развернули 34-метровый флаг Украины.

Событие сопровождалось минутой молчания и исполнением гимна.

Автопробег и флаг на лестнице

Праздник начался на Приморских (Потемкинских) ступенях. Здесь участники и организаторы «Вышиванкового фестиваля» развернули 34-метровый флаг Украины — по количеству лет независимости. После этого стартовала колонна автомобилей и мотоциклов, которые выехали из центра города.

Атмосфера и отзывы

Автопробег вызвал у одесситов гордость и сильные эмоции. Участники отмечали, что это — символ единства и напоминание о том, что украинцы остаются вместе в самые трудные времена. Празднование сопровождалось минутой молчания в память о погибших защитниках и исполнением гимна.

Традиция возвращается

Организаторы напомнили, что автопробег и другие мероприятия «Вышиванкового фестиваля» — это уже одесская традиция. Несмотря на военное положение и ограничения безопасности, одесситы стремятся отмечать День Независимости вместе, демонстрируя стойкость и поддержку друг другу.

Читайте также: