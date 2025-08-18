Прогноз погоды в Одессе на 19 августа

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 17-19°С, днем 25-27°С.

Температура морской воды 22-23°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 19 августа

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 14-19°С, местами до 11°С, днем 25-30°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

