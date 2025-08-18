Прогноз погоды в Одессе на 19 августа
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 17-19°С, днем 25-27°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 19 августа
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, местами до 11°С, днем 25-30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
