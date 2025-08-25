Ключевые моменты

В понедельник, 25 августа, ожидаются средние магнитные бури, способные повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Как сообщает ресурс Meteoprog.UA, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На Солнце произошло девять вспышек класса С и одна вспышка класса М1.97.

Солнечные вспышки М-класса относятся к средним по силе. Вспышка М1.97 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от тихого до активного уровня. Солнечная активность будет низкой, но сохраняется вероятность вспышек М-класса. Возможность малого геомагнитного шторма – 15%.

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в понедельник, 25 августа, ожидается геомагнитная активность с К-индексом 3, что соответствует средним магнитным волнениям. Такой показатель считается умеренным: он редко вызывает проблемы у большинства людей, но может спровоцировать головные боли, слабость или нарушения сна у метеозависимых.

Читайте также: На Одесчине во второй раз зацвела белая акация: аномалия или норма?

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы смягчить негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют метеочувствительным людям придерживаться нескольких простых рекомендаций: