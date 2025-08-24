Ключевые моменты:

34-метровый флаг символизирует годы независимости Украины. Акцию организовала ОО «Вышиванковый фестиваль».



Участники почтили минутой молчания память погибших защитников. Часть предыдущего флага раздали в виде маленьких стягов.

Празднование Дня Независимости в Одессе: флаг над морскими воротами Украины

Утро 24 августа в Одессе началось с особой акции. На Потемкинской лестнице активисты «Вышиванкового фестиваля» вместе с горожанами и военными развернули сине-желтый флаг длиной 34 метра. Эта символическая цифра соответствует количеству лет украинской независимости.

— Каждый год флаг становится длиннее. Старые полотна мы не выбрасываем — их перешивают в небольшие стяги, которые дарим участникам. Это наша традиция, символ памяти и преемственности, — рассказала коммуникатор «Вышиванкового фестиваля» Надежда Новошицкая.

Участники акции склонили головы в минуте молчания в честь всех героев, погибших в войне против России. Люди держали флаг и плакаты, выражая благодарность ВСУ за возможность отмечать праздник.

Организаторы подчеркивают: полностью возродить фестиваль пока невозможно.

— Мы не можем считать это полноценным возвращением фестиваля, ведь массовые мероприятия, такие как «вышиванковая цепь», сейчас небезопасны. Но это уже шаг вперед. Впервые с начала полномасштабного вторжения мы провели несколько акций — от минуты памяти до автопробега, — отметила Новошицкая.

Несмотря на более скромный формат, традиция разворачивания флага остается важным событием для одесситов. Она напоминает о единстве города и страны даже в самые трудные времена.

На Воронцовском маяке также уже традиционно подняли государственный флаг.

