– Когда твоя семья живет войной – все воспринимается иначе, – говорит Ирина Тимошевская. – Я вижу, как сложно действующим военным и непросто вернуться к мирной жизни тем, кто прошел фронт. Ведь им необходимо быть услышанными, есть потребность в достойной реинтеграции, в понимании, что после возвращения ты не «лишний».

Я знаю, как трудно семьям военных найти поддержку и понимание. Именно из этой боли и любви родилась идея создать «Ветеранское сердце». Хотелось объединить людей, которые понимают друг друга без слов, и сделать все возможное, чтобы никто не оставался один на один с пережитым.

– Кто сейчас в команде?

– Наша команда небольшая, но чрезвычайно искренняя и мотивированная. Это жены военных, ветераны, действующие военнослужащие, мать военного, который недавно освободился из плена, волонтеры, которые уже много лет помогают армии. Все мы объединены общей целью – создать в громаде систему поддержки, где каждый ветеран и каждая семья будут чувствовать себя нужными.

– Кого вы хотите объединить в ОО «Ветеранское сердце»?

– Мы открыты для всех, кто связан с темой войны: ветеранов, военных, членов их семей, родственников военно-пленных, без вести пропавших защитников и погибших героев, волонтеров, неравнодушных людей. Ведь ветеранское сообщество – это не только те, кто воевал, но и те, кто ежедневно ждет, поддерживает, переживает боль.

Сейчас у нас налажено сотрудничество со специалистом по сопровождению ветеранов, экспертами Бюро правовой помощи. Но нашей команде нужен психолог, конечно же — тот, кто специализируется на работе с военными и членами их семей.

– Если сформулировать миссию организации в одном предложении, каким оно будет?

– Превратить боль в силу, благодарность – в действие, и вместе лечить сердца защитников Украины.

– Как вы планируете привлекать ветеранов, которые не склонны к общественной активности?

– Через доверие. Мы не навязываемся, а предлагаем – встретиться, поговорить, поддержать. Важно, чтобы ветеран знал: «Ветеранское сердце» – это место, где его примут и помогут, когда он будет готов.

– Чувствуете ли вы, что между ветеранами и «гражданскими» все еще существует психологический барьер?

– Да, и это естественно. И, к сожалению, он будет только расти.

Пока кто-то живет лучшей жизнью, жизнь военных и их семей стоит на паузе. Они живут в бесконечной фазе ожидания. А еще ощущается фаза утраченной жизни – полноценной, семейной, которую не купишь и не компенсируешь.

Причины барьеров: гражданские ассоциируют военных с насилием или психическими расстройствами, позволяют себе говорить защитникам или членам их семей такие фразы: «мы вас туда не отправляли», «ну, зато деньги имеешь», «не все созданы для войны», «вернутся оттуда контуженные и агрессивные», «он сам выбрал».

В этих фразах – обесценивание и искажение реальности. Они не выбирали, а взяли ответственность. И эта ответственность должна быть разделена всем обществом, а не только теми, кто понял, что выбора нет.

У некоторых военных есть ощущение отчужденности, ненужности, бессмысленности жизни после возвращения. Люди, которые пережили войну, видят мир иначе. Ближайшими для них становятся побратимы, ведь только они могут понять переживания друг друга. А гражданские их не понимают.

Еще одной причиной барьеров является равнодушие и усталость общества. Когда война длится долго, люди начинают меньше говорить о тех, кто сейчас на передовой, меньше думать о тех, кто вернулся. Военные очень болезненно воспринимают тот факт, что гражданские обесценивают их поступки, их борьбу и пребывание в сверхтяжелых условиях, считают Героями только тех, кто погиб. То есть военные не устали, а гражданские устали… Какой-то нонсенс.

Нам важно это изменить – напомнить, что наши защитники нуждаются в человеческом тепле, поддержке, возможностях.

– Какова роль местной громады в реинтеграции военных?

– Огромная. Ведь именно громада встречает ветерана после войны. Именно здесь ветеран начинает новую жизнь. Громады должны быть готовы: иметь специалистов, создавать условия для занятости, поддерживать ветеранский бизнес, инициировать совместные проекты. Настоящая реинтеграция начинается на уровне улицы, школы и соседей.

– Видите ли вы перспективу сотрудничества с бизнесом или международными партнерами?

Абсолютно! Бизнес может предложить рабочие места, поддержать ветеранские проекты, присоединиться к социальным инициативам. Международные партнеры могут поделиться лучшими мировыми практиками ветеранской политики и предоставить грантовую поддержку. Мы активно открыты к такому сотрудничеству.

– Если бы вы могли изменить одну вещь в системе поддержки ветеранов – что бы это было?

– Я бы изменила подход к достоинству и уважению. Это должна быть фундаментальная ценность на всех уровнях. Вся система – от медкомиссии до социальных служб – должна работать с безусловным уважением к человеку, который защищал страну, а не создавать бесконечные препятствия.

– О чем вам хочется, чтобы люди говорили после этого разговора? Что сделали?

– «Ветеранское сердце» – это не только о ветеранах. Это о всех нас.

Хочу, чтобы каждый задумался: что я могу сделать для тех, кто сейчас воюет или уже вернулся. Это может быть что-то простое – слово поддержки, звонок семье военного, участие в социально важных инициативах. Фраза «Если не на фронте, то для фронта» – это лозунг, которым должен руководствоваться каждый.

