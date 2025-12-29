Ключевые моменты:

С начала 2025 года по портам Одесской области зафиксировано 90 комбинированных атак — вдвое больше, чем год назад.

В регионе прозвучало почти 800 воздушных тревог общей продолжительностью более 30 дней.

В портах усиливают защиту: устанавливают мобильные и стационарные укрытия для работников.

Удары по Одесской области и портовой инфраструктуре

Россия фактически ежедневно наносит ракетные и дронные удары по портам Одесской области. За 2025 год зафиксировано 90 комбинированных атак по портовой инфраструктуре. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в Одесской области с начала года почти 800 раз объявляли воздушную тревогу. Их общая продолжительность превысила 30 дней — это больше месяца жизни под постоянной угрозой.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Несмотря на обстрелы, порты продолжают работать. Каждый день сотни сотрудников — портовики, энергетики, логисты — обеспечивают стабильную работу морских маршрутов и обработку грузов.

В таких условиях особенно важны укрытия прямо на территории портов. При ракетных ударах, особенно баллистических, времени на эвакуацию очень мало. Поэтому безопасность работников — приоритет.

Алексей Кулеба сообщил, что совместно с Администрацией морских портов Украины и при поддержке партнеров расширяется сеть укрытий в портах Одесской и Николаевской областей. Уже установлено более 50 мобильных укрытий, а количество стационарных превышает 30.

К работе подключаются и частные компании. Портовые операторы строят собственные защитные сооружения. Это обязательное условие сотрудничества: каждый работник должен иметь доступ к безопасному месту во время тревоги.

Кроме того, усиливается защита самих портов. Эти меры реализуются совместно с военными и международными партнерами. Детали не разглашаются по соображениям безопасности. Главное — несмотря на постоянные атаки, украинские порты продолжают работу, а морская логистика остается стабильной.

