Ключевые моменты

В Рени состоялась первая акция Памяти во время всеукраинской Минуты молчания.

Инициатором стал ветеран войны Юрий Джабинский, возмущённый равнодушием горожан.

Акцию поддержали более ста жителей, включая семьи погибших воинов.

Каждую субботу в 9:00 в городе звучат колокола храмов, напоминая о павших героях.

Участники планируют сделать такие акции постоянными и расширить их в пределах общины.

Нельзя забывать о погибших украинцах

Инициатором акции стал участник боевых действий Юрий Джабинский, вернувшийся с фронта. Его возмутило, что на улицах родного города в 9:00 Минута памяти не проводится: когда во многих других населённых пунктах царит тишина, в Рени жизнь идёт своим чередом, словно ничего не происходит.

«Одесская жизнь» рассказала о боли ветерана и исследовала, как чтят погибших защитников в других городах Украины – в Измаиле, Болграде, Городке (Хмельницкая область).

После этой публикации общественность Рени сразу активизировалась.

Юрий Джабинский инициировал коллективное обращение к Ренийскому горсовету, призвав власти содействовать организации Минуты молчания. Ветерана поддержали более 110 жителей Рени, в том числе семьи погибших, которые поставили свои подписи под обращением.

Жители назначили первую акцию на 1 ноября и вышли с плакатами и флагами. В акции приняли активное участие общественные организации «Женская варта», «Ветеранское сердце» и «Наше наследие-Рени».

– Честно говоря, не ожидал, что будет столько людей, – сказал после первой акции Памяти Юрий Джабинский. – Я очень доволен, спасибо всем.

– Мы обратились с просьбой к настоятелю Свято-Вознесенского собора отцу Георгию Томай, чтобы в девять часов на колокольне храма прозвучали поминальные колокола, – рассказывает участница акции Валентина Дьяченко. – Настоятель сразу откликнулся – и от этих звонов ещё больше дрожали наши сердца. Сейчас речь идёт о том, чтобы все храмы нашей общины звонили в девять утра. Эти поминальные перезвоны трогают каждое сердце.

Память важна для всех

Участники первой акции договорились проводить их как можно чаще – не только на площади, но и на оживлённых улицах города, и разделились на группы. Для координации действий создали группу в Вайбере.

– Это важно не только для меня, но и для всех, – сказала со слезами на глазах Тамара Марчишина, потерявшая на войне единственного сына. – Идёт война, гибнут дети, а в нашем городе люди живут, будто ничего не происходит. Так нельзя. Нужно достучаться до людей, чтобы они осознали, что в нашей стране происходит страшное. Если люди не будут чтить погибших героев, не будут помнить – не будет и страны.

– Я считаю, что минута тишины – это знак того, что мы действительно ценим соотечественников, отдавших жизнь за нашу свободу, независимость и целостность страны, – сказала глава ОО «Женская варта» Ольга Калугина. – Мы хотим, чтобы как можно больше людей присоединились к нам.

Как отметила глава ОО «Ветеранское сердце» Ирина Тимошевская, главная цель – внедрить в общине культуру почтения памяти погибших Героев.

Справка «ОЖ»

Всеукраинская минута молчания была введена в марте 2022 года Указом Президента Украины. Первым городом, где девять утра стали ритуалом памяти погибших героев и мирных жителей в российско-украинской войне, стала Винница.

