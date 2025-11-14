Ключевые моменты

Врачей беспокоит разрыв в зарплатах между разными категориями медработников.

Город собирает новую экономическую информацию по больницам и планирует увеличить количество пакетов НСЗУ.

Расширение спектра услуг должно повысить качество медицины и зарплаты персонала.

Пересмотр зарплат медиков в Одессе

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в городских медучреждениях начнут пересматривать зарплаты медработников и подход к качеству медицинских услуг.

По его словам, на встрече с медиками на прошлой неделе специалисты открыто рассказали о проблемах и потребностях системы. Главный вопрос, который подняли врачи, — это несправедливый разрыв в оплате труда. В некоторых больницах разница между зарплатой врача и младшего медперсонала достигает 3–5 тысяч гривен, и такую ситуацию власти считают неприемлемой.

Сейчас, по поручению Лысака, собирают обновленные экономические данные по каждому медучреждению. Власти анализируют, как увеличить количество пакетов НСЗУ в городских больницах и какие шаги необходимы, чтобы улучшить качество услуг и условия для пациентов.

Расширение перечня медицинских услуг и заключение новых договоров с НСЗУ, по словам Лысака, позволит повысить уровень обслуживания и создать возможности для роста зарплат медиков.

