Ключевые моменты:

В Рени 1 ноября прошла акция Памяти – в 9:00 горожане остановились на минуту молчания.

Инициатором события стал ветеран войны Юрий Джабинский, которого поддержали более 110 жителей города.

К акции присоединились семьи погибших воинов, общественные организации «Женская варта» и «Ветеранское сердце».

Ранее участник боевых действий Юрий Джабинский, вернувшийся с фронта, обратил внимание на то, что на улицах города Рени в 9:00 общенациональная минута памяти не проводится. Когда во многих других городах звучит тишина, в Рени жизнь идет своим чередом, словно ничего не происходит.

Юрий Джабинский инициировал коллективное обращение в городской совет, призвав власти содействовать организации минуты молчания.

Ветерана поддержали более 110 жителей Рени, в том числе семьи погибших, которые поставили свои подписи под обращением, но единомышленников значительно больше.

Пока городские власти ищут возможности сделать эту традицию постоянной, горожане сделали первый шаг – 1 ноября в 9:00 они остановили движение на площади Свободы.

В акции приняли активное участие общественные организации «Женская варта» во главе с Ольгой Калугиной и «Ветеранское сердце», которую недавно зарегистрировала Ирина Тимошевская, жена защитника Украины.

К акции присоединились семьи погибших ренийцев.

– Это важно не только для меня, но и для всех, – сказала Тамара Марчишина, потерявшая на войне единственного сына. – Идет война, гибнут дети, а в нашем городе люди живут, будто под божьей защитой, словно ничего не происходит. Так нельзя. Нужно достучаться до людей, чтобы они понимали, что в нашей стране творится страшное. И если люди не будут чтить погибших героев, не будут помнить – не будет и страны.

Участники акции договорились, что аналогичное мероприятие проведут 3 ноября.

Фото автора