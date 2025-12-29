Ключевые моменты:

Встреча в Мар-а-Лаго длилась более 2,5 часа, но прорыва не принесла;

Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы полностью;

Самым сложным вопросом остается статус территорий Донбасса;

За сутки произошло более 200 боевых столкновений.

Переговоры Трампа и Зеленского: главное

В воскресенье, 28 декабря, в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры длились более двух с половиной часов и стали четвертыми с начала года.

Как сообщают СМИ, по итогам встречи стороны не объявили о серьезном прорыве. Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение может быть достигнуто в течение нескольких недель, если переговоры будут развиваться успешно. В противном случае процесс может затянуться или вовсе зайти в тупик. Он также назвал войну в Украине самым смертоносным и масштабным конфликтом со времен Второй мировой войны.

Владимир Зеленский сообщил, что 20-пунктный мирный план уже согласован примерно на 90 процентов. При этом гарантии безопасности между США и Украиной, по его словам, согласованы полностью. Почти завершена и работа над гарантиями безопасности в формате США–Европа–Украина.

Трамп отметил, что основную нагрузку по обеспечению безопасности Украины возьмет на себя Европа, однако США готовы оказывать поддержку. Зеленский добавил, что в ближайшие недели команды двух стран продолжат работу над спорными моментами. Возможен визит европейских лидеров и украинской делегации в Вашингтон уже в январе.

Самым сложным вопросом остается статус территорий Донбасса. Трамп заявил, что Украина и Россия постепенно приближаются к решению, но договоренность пока не достигнута. Зеленский, в свою очередь, допустил возможность проведения референдума по отдельным пунктам мирного плана.

Трамп похвалил Путина

Не обошлось и в этот раз без странных заявлений американского лидера в адрес Путина. Президент США Дональд Трамп похвалил кремлевского диктатора Владимира Путина за то, что тот не бомбит оккупированную российской армией Запорожскую атомную электростанцию.

«Он был очень хорош с этом смысле. Он хочет, чтобы она была открыта. Он не бил по ней ракетами. Он не бил по ней ничем. Очень опасно так делать для всех. Но они работают вместе, чтобы попытаться ее… ее можно открыть очень быстро», – сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что Россия якобы готова участвовать в восстановлении Украины. По версии Трампа, Москва собирается помогать в восстановлении Украины. «Россия хочет видеть Украину успешной», — сказал президент США, добавив, что Путин готов «поставлять электричество по очень низким ценам».

Потери армии РФ и удары ВСУ

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 209 боевых столкновений. Боевые действия продолжались практически по всей линии соприкосновения.

Российские войска нанесли 50 авиационных ударов, применив 128 управляемых авиабомб. Кроме того, противник совершил 3436 обстрелов позиций украинских сил и населённых пунктов. Из них 89 ударов были нанесены с использованием реактивных систем залпового огня. Для атак также активно применялись дроны-камикадзе — всего за сутки зафиксировано использование 4412 таких беспилотников.

В ответ артиллерия Сил обороны Украины поразила два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника. По данным Генштаба, потери российских войск за сутки составили 1180 человек.

Также украинские военные уничтожили или вывели из строя 3 танка, 6 боевых бронированных машин, 13 артиллерийских систем, 305 беспилотных летательных аппаратов, 113 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники оккупантов.