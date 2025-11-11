Мишенью атаки стало и депо, основное здание которого было построено в 1972 году.

– Когда в депо прогремел первый взрыв, я посадила своих троих детей в машину и повезла в другой конец города, где мы до утра просидели в укрытии, – рассказывает Елена Скора, дом которой расположен через дорогу от депо. – Когда вернулась утром домой, увидела разбитые крыши дома и хозяйственных построек, вылетели все окна.

Выбиты стеклопакеты и в школе, которая находится недалеко от депо. Разбиты окна в здании железнодорожной станции.

Жертв нет – жители ближайших к депо частных домов и многоэтажек воспользовались укрытиями.

По словам заместителя городского головы Алексея Самбурского, водоснабжение и водоотведение работают – для КП «Водоканал» ранее были закуплены генераторы.

Сейчас город Рени находится без энергоснабжения. Когда оно будет восстановлено, сказать сложно.

В городе начаты восстановительные работы, также работают пункты несокрушимости, где люди могут заряжать телефоны.

Напомним, утром 10 ноября дроны-камикадзе атаковали Одессу. Один из беспилотников повредил жилой дом, где вспыхнул пожар. Днем атака беспилотников продолжилась, воздушная тревога в области звучала около 10 раз, работала ПВО.

На снимках: Выбитые стеклопакеты в школе; Жительница Рени, мать троих детей Елена Скора, показывает последствия ночной атаки; В доме Елены вылетели окна; Пункт несокрушимости в Рени

Фото автора