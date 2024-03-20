Миграция, оккупация, рождаемость, смертность: что будет с населением Украины после войны

Так сколько нас?

Точных данных о количестве населения в Украине сегодня нет ни у кого. Получить их мешает множество факторов. Вспомним про перепись населения, которая проводилась в последний раз в 2001 году. Учтём постоянную вынужденную миграцию внутри страны и за её пределы. И «серую зону» оккупированных территорий, о которых вообще нет достоверной информации. И сделаем поправку на засекречивание боевых потерь и смертности, по обычаю военного времени.

Так, независимый демограф Алексей Ракша оценивает нынешнее население Украины в 27-28 миллионов человек. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова более оптимистична: количество населения на подконтрольных нам территориях — 31 миллион человек, в границах 1991 года — 36 миллионов.

Согласно данным Фонда народонаселения ООН, на 2023 год в Украине проживало 36,7 миллиона человек. По данным Украинского института будущего, в 2023 году количество постоянного населения составило 29 миллионов человек. То есть нас, то ли 27 миллионов, то ли почти 37.

Откуда «погрешность» в 10 миллионов?

В отсутствие точных данных, при подсчётах каждый действует по своему методу. Алексей Ракша берёт данные в 40 миллионов с лишним после переписи — и вычитает убыли населения. Украинский институт будущего, похоже, просто вычитает население всех оккупированных территорий (без учета тех, кто выехал оттуда в Украину) и всех «беженцев от войны» за границу.

Институт демографии заявляет, что опирается в подсчётах на данные мобильных операторов. Их методика позволяет выявить основной номер человека, исключив дополнительные и корпоративные. И поправку на детей и стариков, у которых вообще нет мобильных, они тоже делают.

Плюс как минимум половина от этих «гуляющих» миллионов — наши граждане за рубежом. Похожие на кота Шрёдингера, который то ли ещё украинец, то ли уже нет. И, в том числе из-за них вариации прогнозов Института демографии по населению Украины на 2033 год колеблются в этих рамках: от 26 до 35 миллионов в границах 1991 года.

Вернутся ли уехавшие?

По расчётам Института демографии, миграционные потери после окончания войны могут составить от 500 тысяч до 5 миллионов. Проще сказать, мы понятия не имеем сколько. Одно известно точно: каждый день за границей сильнее привязывает украинцев к новому месту и сокращает шансы на возвращение.

По данным Держстата, 4,2 миллиона украинцев стали «военными мигрантами» со статусом временной защиты. Верховный комиссар ООН по делам беженцев заявляет, что 1,2 миллиона вывезены в рф. Около миллиона украинцев находится за границами Евросоюза и рф (Британия, Канада, США и т.д.) Плюс 2,5-3 миллиона трудовых мигрантов, которые выехали ещё до начала полномасштабной войны.

То есть минимум 6 миллионов наших граждан надолго застряли за границей. И с демографической точки зрения они представляют собой лакомый кусочек для любой страны. Все сходятся в том, что около половины «военных мигрантов» — женщины (70% из них с высшим образованием, более 50% уже трудоустроились). Треть мигрантов — 2 миллиона! — это дети.

Опросы проводятся регулярно, и они свидетельствуют: количество тех, кто собирается вернуться в Украину, постепенно падает. Из непременных условий возвращения называют окончание войны, безопасность, наличие работы и жилья. Но у демографов есть схожий исторический опыт — после балканских войн из всех беженцев обратно вернулась примерно треть.

«Этих вернём или новых нарожаем?»

Тут часто звучит эмоциональное: «Ну и пусть остаются, предатели! Новых нарожаем». Однако потенциал демографического роста Украины был полностью исчерпан ещё до войны. Чтобы поддерживать уровень населения даже в мирных условиях и без оттока граждан, по подсчётам Института демографии, нам нужно было принимать 300 тысяч мигрантов ежегодно (для сравнения: в Германию их приезжает 450 тысяч в год).

Готова ли Украина к такому? Определённо нет. На любой публичной дискуссии слышится одно: «Мы воюем за эту землю не для того, чтобы на ней жили инородцы!». Что немного странно для народа, который с радостью берёт у тех же «инородцев» деньги, гумпомощь, оружие и пособия… Не волнуйтесь: мигранты к нам тоже не рвутся!

Но вернёмся к проблеме депопуляции. Наши — не факт, что вернутся, мигрантов мы не хотим, а что там с рождаемостью? Для простого воспроизводства населения нужно, чтобы в среднем за жизнь украинка рожала 2,15 ребёнка. В 2022-м году индекс рождаемости в Украине оценили в 0,9, а по итогам 2023 года ожидается 0,8-0,7.

Тут снова уместно процитировать независимого Ракшу, который заметил, что количество рождённых детей у нас поделили на всех, включая оккупированные территории. Отсюда индекс 0,8-0,9, тогда как реально он 1,1, то есть выше, чем, например, в Таиланде.

Максимальный послевоенный «беби-бум», на который рассчитывают демографы, повысит этот индекс до 1,5-1,6. Явно недостаточно. С чем же мы останемся? Со страной пенсионеров.

Мы будем бедными и старыми?

По данным Пенсионного фонда, 10,5 миллиона пенсионеров насчитывается в Украине в 2024 году. Что это значит для экономики страны?

Украинский институт будущего ещё в 2023 году забил тревогу. По их подсчётам, из 29 миллионов украинцев работают только 9,1-9,5 миллиона. За вычетом бюджетников — 6-7 миллионов человек. Эти люди уже тащат на себе остальные 22-23 миллиона: пенсионеров, детей, учащихся, безработных и работников бюджетной сферы. Пенсионеров с каждым годом будет становиться всё больше. И это самая маломобильная часть населения, они никуда не уедут.

Что бы мы хотели увидеть на этом фоне? Сокращение армии чиновников, ужесточение наказания для коррупционеров, активное вовлечение безработных. А к чему следует готовиться в реальности? К отсутствию денег на развитие страны. К политикам-популистам, обещающим электорату гречку и «стабильность». К повышению пенсионного возраста на фоне «застывших» пенсий.

Или же мы можем посмотреть на 10 миллионов пенсионеров — как на важный демографический ресурс. Научиться без смеха читать резюме: «Активный, амбициозный, готов учиться новому, 60 лет». Отказаться от фраз «требуется сотрудник до 45 лет». И внимательно ознакомиться с наработками соседних стран, проблема-то не нова. Даже на сайте МВФ уже можно встретить термин «взрывное старение населения планеты». «Старение населения — вот настоящая демографическая бомба!» — заявляют они. И дают неплохие советы по максимальному вовлечению пенсионеров в жизнь общества и экономику страны.

Одесса — чуть лучше, чем в среднем

По прогнозам Института демографии, депопуляция точно не грозит крупным мегаполисам и их ареалам. Это Киев, Львов, Харьков, Днепр и Одесса. Вспомним ощущение первых месяцев войны — затихший, почти опустевший город. И сравним с сегодняшней оживлённой плотностью.

И дело не в том, что все вернулись, просто к нам активно поехали переселенцы из других областей. По данным Координационного гуманитарного штаба, в Одесской области зарегистрировано 137 тысяч переселенцев, из которых большинство (60 тысяч) находится в Одессе. Отметим, что и до войны Одесса была одним из немногих регионов, в которых фиксировался небольшой миграционный прирост.

Благодаря вкладу временно перемещённых лиц, даже рождаемость в Одесской области упала не так катастрофически: в 2022 году — 15069, в 2023-м — 13736 детей.

И главное: рано или поздно дело всё же дойдёт до принятия мигрантов. С мировым опытом не поспоришь. Нужны будут рабочие руки для восстановления страны, нужны будут молодые специалисты. Надолго. Желательно — навсегда. И тут решающую роль сыграет готовность жителей региона принять тех, кто выглядит и разговаривает иначе. В школах должны будут привыкать к детям-иностранцам, в вузах — к иностранным студентам, на улицах — к людям иной культуры и внешности. И это будет самое время проявить нашу знаменитую одесскую многокультурность и толерантность.

Просто цифры

Зарегистрировано по Украине

2021 год:

рождений — 270 тысяч,

смертей — 780 тысяч,

убыль — 500 тысяч.

2022 год:

рождений — 190 тысяч,

смертей — нет данных,

убыль — нет данных.

Находясь в Украине, связывали с ней своё будущее

в августе 2022 года — 88,4%,

в августе 2023 года — 88,3%.

(опрос фонда «Демократична ініціатива»).

Получили статус временной защиты:

на август 2022 г. — 3760 украинцев

на август 2023 г. — 4150 украинцев

(данные Евростата)

Распространённые мифы о демографии

«Останется нас 20 миллионов, это не страшно!»

Инфраструктура страны рассчитана на другое количество населения. Представьте себе многоквартирный дом, рассчитанный на 200 семей, в котором живут только 100. А при этом расходы на ремонт, отопление, услуги сторожа и содержание придомовой территории остаются такими же.

«Это всё Кучма/Зеленский/Порошенко виноват!»

Нет, всё началось гораздо раньше: рождаемость в Украине упала ниже уровня воспроизводства с конца 1960-х годов.

«Женщин нужно стимулировать рожать, как раньше!»

Рожать «как раньше» не будет ни один народ, страна которого прошла второй демографический переход. Женщина получает образование и возможность работать; дети начинают обеспечивать себя гораздо позже; расходы на образование и содержание детей сильно вырастают. Всё это приводит к снижению рождаемости.

«Обеспечьте садики, зарплаты, пособия, как в Европе, и рождаемость подскочит!»

Обеспеченная Европа сталкивается с теми же проблемами. В Евросоюз входит 27 стран. В 17 из них рождаемость ниже смертности. Воспроизводство населения и рабочих рук происходит во многом за счёт мигрантов.

«Значит, мир заполонят китайцы!»

Нет. Неразумная демографическая политика привела к печальным последствиям: рождаемость в Китае сегодня самая низкая в мире, коэффициент 1,056 на женщину. За 2022 год численность населения КНР уже сократилась на 850 тысяч человек.

«Значит, мир заполонят мусульмане!»

В этом чуть больше логики, чем в боязни китайского нашествия. Дело не в исламе, а в религиозности вообще. В религиозных семьях, регионах и странах рождаемость действительно выше. Исключение почему-то составляют католические страны (например, Польша и страны Латинской Америки). Но даже ислам не спасает от закономерности: общество становится богаче, женщины получают образование, о детях заботятся дольше и лучше — рождаемость падает.

«Это вымирание, мы все вымрем!»

Нет, не вымрем. Демографы советуют различать понятия «демографический кризис» и «демографическая катастрофа». Человечество в целом и Украину в частности ждёт не вымирание, а сокращение численности населения. И старение. Зато борцы за экологию могут выдохнуть и спать спокойно.