Украинцев будет становиться все меньше: озвучен грустный прогноз

За первые 6 месяцев текущего года рождаемость в Украине сократилась на 28% по сравнению с довоенным 2021 годом, а это самый низкий показатель за все годы независимости страны.

Как пишет американское издание The Wall Street Journal, уровень рождаемости в Украине и ранее был одним из самых низких в Европе, но с началом военных действий ситуация ухудшилась. К тому же, украинские демографы прогнозируют дальнейший спад рождаемости, который может сделать Украину страной с самым низким показателем рождаемости в мире.

За первые полгода 2023 года в Украине родилось менее 97 тысяч детей. А в целом, согласно представленным данным, рождаемость в стране уменьшается примерно на 7% каждый год в последнее десятилетие. В сочетании с миграцией и военными действиями, при которых гибнут в основном молодые мужчины, это может привести к тому, что население Украины станет одним из самых старых в Европе.

По пессимистическим прогнозам специалиста Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Александра Гладуна, население Украины сократится с 43 миллионов в 2021 году до 30 миллионов в течение следующих двадцати лет.

Уже в 2014 году в Украине был отмечен антипик рождаемости, который эксперты связывают с аннексией Крыма. В этот период родилось на 12% меньше детей.

В начале 2022 года коэффициент рождаемости в Украине снизился до 1,2, в то время как минимальный показатель для поддержания численности населения составляет 2,1 ребенка на одну женщину.

Война оказала еще большее отрицательное влияние на рождаемость в Украине: в это время страну покинули миллионы беженцев, преимущественно женщин и детей, а многие пары, которые не были разлучены, отложили планирование рождения детей из соображений безопасности либо экономических причин.

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Источник: lifedon.com.ua, фото zn.ua