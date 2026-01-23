Ключевые моменты:
- Одесская область стала первой на Юге по количеству рожденных и умерших.
- В регионе за год родилось 11 956 детей, зафиксировано 31 267 смертей.
- Область заняла пятое место в общеукраинском рейтинге рождаемости.
- Смертность в стране превышает рождаемость в три раза.
- Темпы падения рождаемости в Украине замедлились до 4,5% в год.
Такие данные предоставили аналитики платформы Опендатабот, ссылаясь на отчеты Министерства юстиции Украины.
Цифры по Одесской области
В 2025 году в Одесском регионе родилось 11 956 детей, в то время как ушли из жизни 31 267 человек. В общеукраинском зачете Одесчина заняла 5-е место по рождаемости и 6-е – по уровню смертности.
Для сравнения, ситуация у соседей выглядит так:
- Николаевская область: 4 365 родившихся / 16 000 умерших;
- Херсонская область: 366 родившихся / 4 367 умерших.
Читайте также: Сила соборности: в чем украинцы схожи между собой и чем отличаются регионы? – опрос
Общеукраинские тренды: спад замедляется
Несмотря на то, что после 2022 года рождаемость в стране упала на 25%, сейчас процесс сокращения постепенно тормозит. Если в 2024 году спад составлял 6%, то в 2025-м – уже 4,5%. Тем не менее, по сравнению с довоенным 2021 годом, в Украине рождается в 1,6 раза меньше детей.
Интересно, что некоторые западные регионы (Львовская и Волынская области) даже показали небольшой прирост рождаемости.
Соотношение 1 к 3
В целом по Украине за 2025 год зафиксировано 485 296 смертей. Статистика показывает тревожный разрыв: на каждого новорожденного в стране приходится трое умерших.
Лидерами по количеству смертей стали промышленно нагруженные и прифронтовые регионы: Днепропетровщина (более 52 тыс.), Киев (36 тыс.) и Харьковщина (34 тыс.).
Еще по теме: От Богдана до Теофраста: как называли детей в Одесской области во второй половине 2025 года.