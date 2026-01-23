Ключевые моменты:

Одесская область стала первой на Юге по количеству рожденных и умерших.

В регионе за год родилось 11 956 детей, зафиксировано 31 267 смертей.

Область заняла пятое место в общеукраинском рейтинге рождаемости.

Смертность в стране превышает рождаемость в три раза.

Темпы падения рождаемости в Украине замедлились до 4,5% в год.

Такие данные предоставили аналитики платформы Опендатабот, ссылаясь на отчеты Министерства юстиции Украины.

Цифры по Одесской области

В 2025 году в Одесском регионе родилось 11 956 детей, в то время как ушли из жизни 31 267 человек. В общеукраинском зачете Одесчина заняла 5-е место по рождаемости и 6-е – по уровню смертности.

Для сравнения, ситуация у соседей выглядит так:

Николаевская область : 4 365 родившихся / 16 000 умерших;

: 4 365 родившихся / 16 000 умерших; Херсонская область: 366 родившихся / 4 367 умерших.

Общеукраинские тренды: спад замедляется

Несмотря на то, что после 2022 года рождаемость в стране упала на 25%, сейчас процесс сокращения постепенно тормозит. Если в 2024 году спад составлял 6%, то в 2025-м – уже 4,5%. Тем не менее, по сравнению с довоенным 2021 годом, в Украине рождается в 1,6 раза меньше детей.

Интересно, что некоторые западные регионы (Львовская и Волынская области) даже показали небольшой прирост рождаемости.

Соотношение 1 к 3

В целом по Украине за 2025 год зафиксировано 485 296 смертей. Статистика показывает тревожный разрыв: на каждого новорожденного в стране приходится трое умерших.

Лидерами по количеству смертей стали промышленно нагруженные и прифронтовые регионы: Днепропетровщина (более 52 тыс.), Киев (36 тыс.) и Харьковщина (34 тыс.).

