Ключевые моменты:
- Рождаемость в Одесской области: 6 177 младенцев за полгода — 4-е место в Украине;
- Смертность в регионе: 16 251 человек — также 4-е место;
- Соотношение: на одного новорожденного приходится 2,6 умерших;
- Общая тенденция: население Украины сокращается на 300 тыс. ежегодно;
- Наибольшее количество смертей: Днепропетровская, Киевская, Харьковская и Одесская области;
- Рождаемость остается вдвое ниже, чем 10 лет назад.
По данным Министерства юстиции Украины, за первое полугодие 2025 года в стране родилось 86 795 младенцев, а умерло 249 002 человека. Это означает, что на одного новорожденного приходится трое умерших — тревожная тенденция, которая сохраняется уже пятый год подряд. Больше всего рожают в столице, а чаще всего умирают на Днепропетровщине. Об этом сообщает портал Опендатабот.
Одесская область заняла четвертое место по количеству рождений — 6 177 малышей, уступив лишь Киеву, Львовской и Днепропетровской областям. Однако и по числу смертей регион оказался в числе лидеров — 16 251 умерший, что ставит Одесчину на четвертую строчку антирейтинга после Днепропетровщины, Киева и Харьковщины.
Несмотря на то, что рождаемость в регионе остается относительно высокой, демографический баланс резко отрицательный: смертность превышает рождаемость почти в 2,6 раза.
Это отражает общую тенденцию по стране, где население ежегодно сокращается более чем на 300 тысяч человек.
Каждый девятый человек в Украине умирает на Днепропетровщине — 27 120 умерших, это стабильно самый большой показатель в Украине. Среди антилидеров Киев и Харьковщина.
В целом тренд неутешительный: за десять лет рождаемость уменьшилась в 2,2 раза. Если в 2016, в среднем, в месяц рождалось 32 тыс. младенцев, то в этом году — только 14 тысяч.
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