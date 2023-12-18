Азбука власти: за что отвечают чиновники и департаменты Одесского горсовета

Вопросы к городским властям у одесситов возникают чаще, чем хотелось бы, а основным каналом связи для них остается горячая телефонная линия городского головы. Хотя прием граждан, ответ на их запросы и решение проблем — это прямые обязанности профильных департаментов и муниципальных чиновников. Кто за что отвечает в горсовете и по каким вопросам одесситы могут обратиться в исполнительные органы, узнавала «Одесская жизнь».
Мэр Одессы Геннадий Труханов
Городской голова обязан обеспечить на территории города соблюдение Конституции и законов Украины, исполнение актов Президента и органов исполнительной власти. Он является распорядителем бюджетных средств, но использовать их должен только по назначению, определенному горсоветом.
График личного приема граждан: каждый второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 (по записи: онлайн через сайт горсовета, лично в департаменте по вопросам обращений граждан либо опустив заявку в почтовый ящик в здании мэрии).
Телефоны для справок: 779-14-65, 728-17 01, 705-55-55.
Первый вице-мэр Александр Филатов
В круг его обязанностей входит: контроль состояния противооползневых и берегозащитных сооружений; контроль архитек¬турно-художест¬венного офор¬мления города, создания МАФов и размещения рекламных объектов; подписание дубликатов свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество.
- г. Одесса, Думская пл., 1;
- тел. (048) 779-13-06;
- e-mail: [email protected]
- График личного приема граждан: первая и третья среда месяца с 14.00 до 16.00.
Вице-мэр Светлана Бедрега
Отвечает за здравоохранение, социальную защиту населения, поддержку внутренне перемещенных лиц. В ее обязанности входит реализация городских программ по улучшению жилищных и материально-бытовых условий лиц с инвалидностью в результате войны и уязвимых слоев населения. А также — поддержка семей, людей с инвалидностью и пожилых. Кроме того, в сфере ее полномочий — программы по противодействию домашнему насилию, обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин.
- г. Одесса, Думская пл., 1;
- тел. (048) 779-13-16.
- г. Одесса, ул. Жуковского, 13;
- тел.: (048) 722-03-69;
- e-mail: [email protected]
- График личного приема граждан: каждую среду с 15.00 до 17.00.
Вице-мэр Павел Вугельман
В сферу его обязанностей входит реализация программ по вопросам науки и образования, молодежной политики, развитию физкультуры и спорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, по перспективному развитию транспортного комплекса. Он в ответе за контроль над соблюдением требований Правил дорожного движения и Правил парковки. Обязан обеспечивать соблюдение правил санитарной охраны в городе и защиты прав потребителей.
Возглавляет историко-топоними¬ческую и государственную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссии.
- г. Одесса, Думская пл., 1 (каб. 224-а);
- тел.: (048) 779-13-22.
- График личного приема граждан: первый и третий четверг месяца с 10.00 до 12.00.
Вице-мэр Валерий Силин
Отвечает за общественный порядок и безопасность. В числе его обязанностей — внедрение электронного управления для обеспечения простого и доступного общения граждан с органами местного самоуправления, юридическими лицами и общественными организациями. А также — создание механизмов предоставления услуг гражданам в режиме реального времени.
- г. Одесса, Думская пл., 1;
- тел.: (048) 779-13-52.
- График личного приема граждан: вторая и четвертая пятница месяца с 10.00 до 12.00.
Департамент архивного дела и делопроизводства
Выдает архивную информацию, выписки и копии из архивных документов, а также справки социально-правового характера. Людям с инвалидностью, ветеранам войны и труда и другим категориям граждан, имеющим право на льготы, такие документы предоставляются бесплатно.
- Директор департамента — Александр Доля.
- Телефон: 721-14-09.
- Адрес: ул. Столбовая, 17-б.
Департамент архитектуры и градостроительства
Организовывает разработку и экспертизу градостроительных программ, Генерального плана Одессы и другой градостроительной документации, участвует в организации охраны культурного наследия. В случае выявления факта самовольного строительства или реконструкции обращается в органы Государственного архитектурно-строительного контроля.
Обратиться в департамент необходимо гражданам, решившим построить дом в черте города. Предварительно — для оформления строительного паспорта, а после окончания строительства — для присвоения почтового адреса. Также здесь можно получить выписки из градостроительной документации.
Исполняющий обязанности директора департамента — главного архитектора города — Марат Касимов.
- Телефон: 723-07-35.
- Адрес: ул. Гоголя, 10.
Департамент экологии и развития рекреационных зон
Отвечает за обращение с отходами на территории города и организацию раздельного сбора мусора. Определяет состояние зеленых насаждений, качество атмосферного воздуха, регулирует численность бездомных животных. Также этот департамент должен предотвращать правонарушения в сфере охраны окружающей природной среды и привлекать виновных к административной ответственности.
Директор департамента — Марина Савченко.
- Телефоны: 724-33-24, 725-03-71.
- Адрес: ул. Дерибасовская, 14.
Департамент по благоустройству города
Должен обеспечивать чистоту и порядок. Отвечает за очищение территории от бытовых отходов, бесхозного имущества, самовольно размещенных объектов.
Имеет право остановить работы, которые проводятся самовольно и нарушают благоустройство территории города. Кроме того, специалисты этого департамента определяют на объектах благоустройства места размещения общественных туалетов.
Директор департамента — Александр Ильин.
- Телефон: 740-78-00.
- Адрес: ул. Коблевская, 13.
Департамент земельных ресурсов
Рассматривает ходатайства юридических и физических лиц о предоставлении земельных участков коммунальной собственности Одесской территориальной громады в собственность или пользование. Готовит документы, удостоверяющие право аренды земельного участка, а также расчеты размера арендной платы за землю при подготовке, возобновлении и внесении изменений в договоры аренды.
Первый заместитель директора департамента — Надежда Новикова.
- Телефон: 705-90-09.
- Адрес: ул. Черняховского, 6.