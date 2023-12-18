Азбука власти: за что отвечают чиновники и департаменты Одесского горсовета

Мэр Одессы Геннадий Труханов

Городской голова обязан обеспечить на территории города соблюдение Конституции и законов Украины, исполнение актов Президента и органов исполнительной власти. Он является распорядителем бюджетных средств, но использовать их должен только по назначению, определенному горсоветом.

График личного приема граждан: каждый второй вторник месяца с 15.00 до 17.00 (по записи: онлайн через сайт горсовета, лично в департаменте по вопросам обращений граждан либо опустив заявку в почтовый ящик в здании мэрии).

Телефоны для справок: 779-14-65, 728-17 01, 705-55-55.

Первый вице-мэр Александр Филатов

В круг его обязанностей входит: контроль состояния противооползневых и берегозащитных сооружений; контроль архитек¬турно-художест¬венного офор¬мления города, создания МАФов и размещения рекламных объектов; подписание дубликатов свидетельств о праве собственности на недвижимое имущество.

г. Одесса, Думская пл., 1;

тел. (048) 779-13-06;

e-mail: [email protected]

График личного приема граждан: первая и третья среда месяца с 14.00 до 16.00.

Вице-мэр Светлана Бедрега

Отвечает за здравоохранение, социальную защиту населения, поддержку внутренне перемещенных лиц. В ее обязанности входит реализация городских программ по улучшению жилищных и материально-бытовых условий лиц с инвалидностью в результате войны и уязвимых слоев населения. А также — поддержка семей, людей с инвалидностью и пожилых. Кроме того, в сфере ее полномочий — программы по противодействию домашнему насилию, обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин.

г. Одесса, Думская пл., 1;

тел. (048) 779-13-16.

г. Одесса, ул. Жуковского, 13;

тел.: (048) 722-03-69;

e-mail: [email protected]

График личного приема граждан: каждую среду с 15.00 до 17.00.

Вице-мэр Павел Вугельман

В сферу его обязанностей входит реализация программ по вопросам науки и образования, молодежной политики, развитию физкультуры и спорта, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, по перспективному развитию транспортного комплекса. Он в ответе за контроль над соблюдением требований Правил дорожного движения и Правил парковки. Обязан обеспечивать соблюдение правил санитарной охраны в городе и защиты прав потребителей.

Возглавляет историко-топоними¬ческую и государственную чрезвычайную противоэпизоотическую комиссии.

г. Одесса, Думская пл., 1 (каб. 224-а);

тел.: (048) 779-13-22.

График личного приема граждан: первый и третий четверг месяца с 10.00 до 12.00.

Вице-мэр Валерий Силин

Отвечает за общественный порядок и безопасность. В числе его обязанностей — внедрение электронного управления для обеспечения простого и доступного общения граждан с органами местного самоуправления, юридическими лицами и общественными организациями. А также — создание механизмов предоставления услуг гражданам в режиме реального времени.

г. Одесса, Думская пл., 1;

тел.: (048) 779-13-52.

График личного приема граждан: вторая и четвертая пятница месяца с 10.00 до 12.00.

Департамент архивного дела и делопроизводства

Выдает архивную информацию, выписки и копии из архивных документов, а также справки социально-правового характера. Людям с инвалидностью, ветеранам войны и труда и другим категориям граждан, имеющим право на льготы, такие документы предоставляются бесплатно.

Директор департамента — Александр Доля.

Телефон: 721-14-09.

Адрес: ул. Столбовая, 17-б.

Департамент архитектуры и градостроительства

Организовывает разработку и экспертизу градостроительных программ, Генерального плана Одессы и другой градостроительной документации, участвует в организации охраны культурного наследия. В случае выявления факта самовольного строительства или реконструкции обращается в органы Государственного архитектурно-строительного контроля.

Обратиться в департамент необходимо гражданам, решившим построить дом в черте города. Предварительно — для оформления строительного паспорта, а после окончания строительства — для присвоения почтового адреса. Также здесь можно получить выписки из градостроительной документации.

Исполняющий обязанности директора департамента — главного архитектора города — Марат Касимов.

Телефон: 723-07-35.

Адрес: ул. Гоголя, 10.

Департамент экологии и развития рекреационных зон

Отвечает за обращение с отходами на территории города и организацию раздельного сбора мусора. Определяет состояние зеленых насаждений, качество атмосферного воздуха, регулирует численность бездомных животных. Также этот департамент должен предотвращать правонарушения в сфере охраны окружающей природной среды и привлекать виновных к административной ответственности.

Директор департамента — Марина Савченко.

Телефоны: 724-33-24, 725-03-71.

Адрес: ул. Дерибасовская, 14.

Департамент по благоустройству города

Должен обеспечивать чистоту и порядок. Отвечает за очищение территории от бытовых отходов, бесхозного имущества, самовольно размещенных объектов.

Имеет право остановить работы, которые проводятся самовольно и нарушают благоустройство территории города. Кроме того, специалисты этого департамента определяют на объектах благоустройства места размещения общественных туалетов.

Директор департамента — Александр Ильин.

Телефон: 740-78-00.

Адрес: ул. Коблевская, 13.

Департамент земельных ресурсов

Рассматривает ходатайства юридических и физических лиц о предоставлении земельных участков коммунальной собственности Одесской территориальной громады в собственность или пользование. Готовит документы, удостоверяющие право аренды земельного участка, а также расчеты размера арендной платы за землю при подготовке, возобновлении и внесении изменений в договоры аренды.

Первый заместитель директора департамента — Надежда Новикова.

Телефон: 705-90-09.

Адрес: ул. Черняховского, 6.