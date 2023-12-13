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Сколько украинцев останется к 2030 году: прогноз демографа

Сколько украинцев останется к 2030 году: прогноз демографа

В течение последующих 10 лет население Украины может сократиться до 30 млн человек.

Такой прогноз озвучил демограф, старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. М.Птухи НАН Украины Алексей Позняк.

По его словам, такое количество населения позволит стране нормально функционировать и развиваться, но есть определенное условие: эффективная миграционная политика.

«Скорее всего, население Украины будет приближаться к 30 миллионам. И это при условии, если будет эффективная миграционная политика. Тогда можно будет на этом уровне более или менее стабилизироваться»,

– цитирует Позняка «РБК-Украина».

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При этом эксперт уверен, что это отнюдь не пессимистический, а «более или менее нормальный» сценарий, и отметка в 30 миллионов не является критичной, притом, что часть приграничных с государством-агрессором территорий все равно будут оставаться неспокойной и не сильно населенной зоной.

«Конечно, и здесь нужно поддерживать какое-то количество населения, но высокая плотность заселения этих территорий может быть просто опасна для людей.
Соответственно, в таких условиях 30 миллионов населения будет достаточно для поддержания заселенности во всех регионах»,

– уверен ученый.

При этом он отметил, что минимальным количеством населения, которое уже может быть критическим для функционирования государства, является отметка в 20 миллионов.

На начало 2022 года население Украины превышало 37 миллионов человек. По данным Украинского института будущего, по состоянию на начало мая 2023 года, постоянное население Украины составляло 29 миллионов человек.

Напомним, еще до войны эксперты Международного валютного фонда предполагали, что до 2026 года население Украины сократится на 1 миллион человек, и тенденция к сокращению сохранится.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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