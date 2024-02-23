Как война повлияла на браки, разводы, рождение и имена детей

О свадьбах и разводах

В Украине за 2023 год поженились 186 тысяч пар влюбленных. Это немного меньше, чем в рекордный год полномасштабного вторжения, когда свадьбу сыграли почти 223 тысячи украинцев — на 8,8 тысячи больше, чем в предыдущем 2021 году. Отметим, что Одесская область по количеству новых браков в прошлом году заняла третье место (13,7 тысячи). На первом традиционно оказался Киев, где состоялось 21,8 тысячи бракосочетаний, а на втором — Днепровщина с 18,8 тысячи.

Хотя цифры впечатляют, ведь порой, кажется, что война все поставила на паузу, в ГРАГСе говорят, что регистрации браков преимущественно проходят буднично. Разве что празднование теперь чаще откладывают на лучшие времена.

— Во время регистрации брака большинство молодоженов делятся своими планами на будущее, в том числе что будут праздновать свадьбу своей мечты после нашей победы, — говорит Анна Мединская, заместитель начальника Приморского отдела ЗАГС. — Есть случаи, когда дату подачи заявления на брак и дату регистрации выбирают с учетом рекомендаций астрологов и нумерологов.

На пороге ЗАГСов во время войны стали чаще появляться пары, которые много лет жили в так называемом «гражданском браке» и даже имеют общих детей. Также нередко свои отношения стремятся оформить пожилые люди.

— В декабре прошлого года у нас была пара «молодоженов» 1945 года рождения, которые знакомы еще со школы. Каждый из них был женат раньше, впоследствии овдовели. Но интернет творит чудеса: жених прислал электронное сообщение бывшей однокласснице, после чего оказалось, что это любовь всей жизни, — рассказывает Анна Вадимовна.

Кстати, в День святого Валентина по всей Украине брак заключила 1131 пара. Наиболее почтенный возраст имели молодожены с Днепровщины. Здесь свои судьбы соединили 72-летняя невеста и 83-летний жених. На Николаевщине поженилась пара, которая до этого прожила вместе 25 лет. В Одесской области в этот день брак зарегистрировали 64 пары влюбленных.

Если свадеб в Украине во времена войны стало больше, то разводов наоборот — меньше. В 2021 году развелись 29,5 тысячи семей, в год полномасштабного вторжения — 17,8 тысячи, в 2023 году — 24,1 тысячи.

О бракосочетании за сутки и онлайн

Обычно брак регистрируется через месяц после подачи заявления. Но при наличии уважительных причин разрешается сократить этот срок. Например, в случае беременности невесты, рождения ребенка, а также при наличии угрозы жизни молодоженов брак регистрируется в день подачи заявления или в любой другой день в течение месяца. Кстати, военное положение стало основанием для сокращения до одного дня срока между подачей заявления и регистрацией брака. Подробно об этом можно прочитать в постановлении Кабинета министров № 213 от 7 марта 2022 года.

Хотя ГРАГС разделяет стремление молодоженов получать государственные услуги онлайн, регистрации брака это пока не касается. А вот подать заявление на регистрацию можно на портале «Дія» в рубрике «Семья». Услуга доступна для совершеннолетних украинцев, которые имеют электронную подпись. Заявление обрабатывают в течение одного рабочего дня. За девять месяцев с появления такой возможности уже более 15,5 тысячи пар подали заявления таким образом.

Молодожены также могут воспользоваться услугой «Брак за сутки». В Одесской области это можно сделать по адресам:

Одесса

КП «Право», ул. Ришельевская, 4, тел.: (098) 461-66-90;

КП «Комфорт», ул. Екатерининская, 21, тел.: (050) 492-64-53;

КП «Агентство государственной регистрации», ул. Бернардацци, 2-а, тел.: (063) 966-34-39;

КП «Центр государственной регистрации Авангардовского поселкового совета», ул. Большая Арнаутская, 15, тел.: (048) 797-20-40 (42).

Ізмаил

КУ «Областной центр национальных культур», ул. Героев Измаила, 45, тел.: (097) 284-23-57.

Джавелина, Квитослава, Миролюб и Лорд: как в Одессе называли малышей

Несмотря на то, что Одесская область приняла немало переселенцев, за два года войны рождаемость в регионе сократилась с 19 тысяч в довоенном 2021-м до 13,7 тысячи в 2023 году. В целом по Украине сокращение тоже существенное — почти на треть за три года. Хотя отметим, что тренд на снижение уровня рождаемости в нашей стране наблюдается еще с 2013 года. С тех пор и до начала полномасштабной войны детей ежегодно рождалось на 6-7% меньше.

Однако сколько бы малышей не рождалось, среди них всегда есть те, чьи имена становятся предметом обсуждений и многочисленных публикаций в СМИ. Например, после победы Украины в песенном конкурсе «Евровидение-2022» особенно популярным стало имя Стефания. Некоторые родители называли малышей и вовсе оригинально: Джавелина, Квитослава, Хозяйка, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Князь, Северус, Моисей, Лорд, Граф. И все же в топе, по данным Министерства юстиции и Приморского отдела ЗАГС, привычные уху имена — Анна, Виктория, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария; Андрей, Артем, Богдан, Давид, Даниил, Дмитрий, Максим, Матвей, Марк, Николай, Александр.

Реже всего девочек называли — Джульета, Юстиния, Жива, Лия, Каталея, Милада, Шеру, Роксана, Игната, мальчиков — Рожден, Иона, Тео, Лев, Зорян, Ян, Видар, Илай, Ксавьер, Авель. Но насколько бы странное имя не выбрали родители своему малышу, в государственной регистрации им никогда не отказывают, — говорит Анна Мединская.

Количество новорожденных в Украине

в 2023 году — 187,3 тысячи

в 2022 году — 206 тысяч

в 2021 году — 273,7 тысячи

в Одесской области: