Ключевые моменты:

Враг обстрелял Одессу ночью 12 февраля.

Город без света и воды в нескольких районах, пожар на местах прилетов.

Поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр.

Известно об одном пострадавшем.

Ночь террора

Этой ночью оккупанты снова атаковали Одессу. В результате обстрелов часть города осталась без света и воды. Местные жители социальных сетей сообщают о пожарах на местах прилетов.

По информации главы Одесской МВА, в одном из районов Одессы поврежден объект инфраструктуры и бизнес-центр. Сейчас на месте работают спасатели ГСЧС. Также есть один пострадавший, медики оказывают ему медпомощь.

Также поврежден 9-этажный жилой дом: разрушена фасадная стена и крыша, возникло возгорание на верхнем этаже. Психологи ГСЧС на месте оказали помощь 23 жителям.

Кроме того, огнем охватило павильоны на одном из рынков Одессы и повреждено здание супермаркета.

Коммунальные службы уже ликвидировали последствия атаки, расчистили территории и закрыли оконные проемы пленкой.

Сергей Лысак отметил, что развернут оперативный штаб, где жильцы пострадавших домов могут получить всю необходимую помощь.



Напомним, атака РФ 10 февраля повлекла за собой масштабный энергетический кризис на юге Одесщины: десятки тысяч людей остались без света, тысячи — без тепла.