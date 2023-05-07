По каким вопросам можно обращаться в Пенсионный фонд?

На сегодняшний день, если человек зарегистрирован в одном городе, а хочет воспользоваться услугами Пенсионного фонда в другом, нет никаких препятствий: ему предоставят услугу в любом сервисном центре Фонда.
В Пенсионный фонд можно обратиться по таким вопросам:
- назначение (перерасчет) пенсии;
- получение субсидий, льгот, страховых выплат;
- изменение способа выплаты (с почты на банковскую карточку и наоборот);
- возобновление (прекращение) выплаты;
- перевод выплат по новому месту жительства;
- консультации и разъяснения действующего законодательства;
- выдача справок о размере пенсии;
- выдача пенсионных удостоверений;
- предоставление сведений из реестра застрахованных лиц;
- оформление пособия на погребение и прочее.
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