По каким вопросам можно обращаться в Пенсионный фонд?

Субсидия с 1 мая: что изменилось и как ее будут назначать на летний период Субсидия с 1 мая будет назначаться на летний сезон. В апреле заканчивается отопительный период, и с 1 мая потребителям будут назначать субсидии на летний период. Кому надо обратиться в Пенсионный фонд? Какие доходы повлияют на получение государственной помощи? Кто может остаться без субсидии? ПОДРОБНЕЕ

Кто может выйти на пенсию раньше? Досрочно выйти на пенсию можно, отработав на вредных производствах (по спискам №1 и №2). Также досрочную пенсию назначают лицам с особым статусом. ПОДРОБНЕЕ

Когда нужно обращаться за помощью к психологу? Многие люди твердо уверены в том, что помощь профессионального психотерапевта или психолога им не нужна, ведь вполне со всеми проблемами можно справиться самостоятельно. Тем более что на сегодняшний день на тему психологии написана уже не одна книга и снят не один ролик на Ютубе. Но почему тогда психологическая самопомощь не работает и как выбрать подходящего психотерапевта или психолога? ПОДРОБНЕЕ

Кому могут «заморозить» выплату пенсий? Если пенсия выплачивается через банк, и пенсионер не проводит никаких транзакций (банковских операций) по своему счету более шести месяцев, ее могут автоматически «заморозить». Об этом предупреждают в Пенсионном фонде. ПОДРОБНЕЕ