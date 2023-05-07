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По каким вопросам можно обращаться в Пенсионный фонд?

По каким вопросам можно обращаться в Пенсионный фонд?

На сегодняшний день, если человек зарегистрирован в одном городе, а хочет воспользоваться услугами Пенсионного фонда в другом, нет никаких препятствий: ему предоставят услугу в любом сервисном центре Фонда.

В Пенсионный фонд можно обратиться по таким вопросам:

  • назначение (перерасчет) пенсии;
  • получение субсидий, льгот, страховых выплат;
  • изменение способа выплаты (с почты на банковскую карточку и наоборот);
  • возобновление (прекращение) выплаты;
  • перевод выплат по новому месту жительства;
  • консультации и разъяснения действующего законодательства;
  • выдача справок о размере пенсии;
  • выдача пенсионных удостоверений;
  • предоставление сведений из реестра застрахованных лиц;
  • оформление пособия на погребение и прочее.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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