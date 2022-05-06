Вернуться домой: какие проблемы поджидают украинских беженцев?

Множество украинцев, спасаясь от ужасов войны, были вынуждены бежать за пределы своей страны. Сейчас многие стремятся вернуться на родину. Но, как оказалось, это не так-то просто. Почему украинцам нелегко вернуться домой, узнавала «Одесская жизнь».

Загранпаспорт все же нужен

По информации Госпогранслужбы Украины, пропуск украинских граждан через государственную границу в военное время можно оформить по внутреннему паспортному документу. При этом пограничники обращают внимание, что в некоторых случаях во время пребывания за рубежом может возникнуть острая потребность в загранпаспорте. Его необходимость определена законами стран, где украинцы планируют находиться. Нужен загранпаспорт и для поездок между разными государствами. А также, как выяснилось, и для возвращения в Украину.

И у украинцев, выехавших в Молдову и Болгарию по внутренним паспортам, просроченным и небиометрическим загранпаспортам, появились серьезные проблемы.

Молдова: без заграна в Украину не пускали

По словам соотечественников, угодившим в бюрократическую западню, Молдова со своей территории без загранпаспорта украинцев обратно домой не выпускала. Здесь требовали либо продления паспорта, либо оформления сертификата, подтверждающего личность. Вот только попасть в украинское консульство по электронной записи нереально: сайт либо «висит», либо пишет, что все слоты заняты. И, даже если «повезет», записаться можно уже только на июль.

Альтернатива – «живая» очередь. Но, чтобы ее занять, добраться надо в Кишинев или Бельцы. И простоять в этой очереди несколько дней. Вместе с детьми и пожилыми людьми, которым нужны пристанище и уход. А для этого требуются деньги и время. К тому же, многие украинцы, в связи с провокационными выпадами рашистов относительно Молдовы, стремятся покинуть страну побыстрей.

Вместе с тем, молдавские юристы утверждали, что погранполиция действует в соответствии с законодательством. На людей, пересекших границу Украины, особые правила въезда не распространялись. Но в настоящее время беженцы находятся под временной защитой. И их последующий въезд и выезд с территории Молдовы подпадает под общие правила и закон «Об иностранцах».

Болгария: в ожидании пассована

Оказались в «ловушке» и украинцы, выехавшие в начале войны в Болгарию. Тогда Молдова, Румыния и Болгария создали «зеленый коридор», по которому беженцев пропускали по упрощенной процедуре. Для выезда на территорию Украины этот порядок не был предусмотрен. И желающих вернуться домой украинцев, не имеющих биометрических паспортов, останавливали пограничники на границе с Румынией и заворачивали обратно.

Для того чтобы из Болгарии выбраться, таким беженцам надо ехать в Софию и в украинском посольстве оформлять временную справку – пассован, которая позволяет выехать из страны. Бланк стоит 30 долларов.

Но, во-первых, бланков просто нет – расхватывают их за считанные часы. В посольстве дефицит объясняют тем, что типография, где печатали пассованы, находилась в Киевской области, и в первые дни войны ее разбомбили. Когда производство наладится вновь – неизвестно.

Во-вторых, для части украинцев, вынужденных, спасаясь от ужасов войны, покинуть страну, что называется, «с пустыми руками», 30 долларов за бланк – неподъемная сумма.

В общем, заложникам этой абсурдной ситуации оставалось надеяться либо на появление бланков, либо на то, что Румыния вновь начнет пропускать украинцев без загранпаспортов транзитом через свою территорию.

Бюрократическая волокита

Вместе с тем, в Госпогранслужбе продолжали утверждать, что право украинцев на въезд в свою страну гарантируется Конституцией Украины и другими законодательными актами. И все люди, которые документально докажут свою принадлежность к гражданству Украины, смогут беспрепятственно вернуться домой. Поэтому всем, заверяют пограничники, кто выехал по просроченному загранпаспорту, по внутреннему украинскому паспорту или по их ксерокопии, волноваться не стоит. Вернуться домой можно в любом случае.

Украинские юристы также заявляют, что никто не имеет права насильно удерживать граждан нашей страны на территориях других государств. А все проблемы, препятствующие украинцам вернуться на родину, возникают из-за бюрократии.

4 марта Евросоюз принял Директиву о временной защите. В соответствии с документом, все страны ЕС должны были освободить украинских беженцев от бюрократической волокиты. Но в некоторых государствах этого не произошло. Поэтому в таких ситуациях, считают юристы, в первую очередь, следует обращаться в министерство иностранных дел Украины. А МИД, в свою очередь, должен обратиться к своим дипломатическим партнерам с тем, чтобы устранить бюрократические препоны.

Румыния: транзит без визы

К счастью, сложившуюся абсурдную ситуацию все же удалось разрешить.

По информации посольства Украины в Болгарии, пограничная полиция Румынии разрешила пересечение румынской границы для транзита в Украину беженцам, выехавшим из страны с 24 февраля 2022 года, без действительных документов для выезда за границу и без визы.

Для пропуска достаточно предъявить на границе один из следующих документов: внутренний паспорт старого образца; внутренний паспорт с электронным носителем; небиометрический паспорт для выезда за границу (включая отметку о продлении срока действия); свидетельство о рождении; вписанные данные о детях в паспорт одного из родителей.

Гражданам Украины, не имеющим ни одного из указанных документов, въезд в Румынию с целью транзита в Украину (прямо либо через республику Молдова) разрешен на основании проездного документа ребенка либо свидетельства на возвращение – в том числе, старого образца, без визы или иной авторизации.

Молдова выпускает без загранов

Сумели справиться с бюрократизмом и в Молдове.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова 4 мая 2022 внесла коррективы в правила пересечения государственной границы Молдовы беженцами из Украины.

Так, украинцы, въехавшие на территорию РМ на основании удостоверения личности – в том числе, с истекшим сроком действия – смогут покинуть территорию Молдовы, представив на границе тот же документ.

Правда, эти условия пересечения государственной границы в облегченном режиме могут быть применены только один раз. И пограничная полиция Молдовы должна проинформировать об этом украинских граждан.

Фото: Фокус, Госпогранслужба Украины, Facebook-страница «Клуба Мандрівників», Бессарабия Информ