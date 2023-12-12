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Что делать, если нет мобильной связи и интернета

Что делать, если нет мобильной связи и интернета

12 декабря 2023 года перестал работать крупнейший мобильный оператор Украины “Киевстар”. Перестала работать как мобильная связь, так и мобильный интернет. “Одесская Жизнь” рассказывает, как подготовиться к подобным ситуациям и что делать в таких случаях.

Попробуйте переключиться на другие сети

В Украине с момента полномасштабного российского военного вторжения (с февраля 2022 года) действует национальный роуминг. Это значит, что если у пользователя есть проблемы с подключением к собственнос сети, он может в настройках телефона выбрать другого оператора.

Как подключиться к любому мобильному оператору в Украине

  • Отключить автовыбор сети: на Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор; на iOS: Параметры – Мобильные данные – Выбор сети;
  • Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или Lifecell;
  • Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
  • Проверить возможность исходящего звонка, смс.

Если требуется срочная помощь:

Чтобы вызвать ГСЧС, полицию или скорую — звоните 112. Этот номер работает, ели доступна хоть какая-нибудь сеть. Если мощности сети недостаточно, связь прерывается, отправьте сообщение близким с просьбой позвонить по этому номеру.

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Что делать, если связи нет совсем: готовим смартфон

Может оказаться так, что национальный роуминг не работает, или связь отсутствует у всех операторов. Такую ситуацию надо предвидеть заранее и подготовиться к ней.

Как подготовить смартфон к отсутствию связи:

Загрузите всю необходимую информацию в память смартфона или запишите на бумажке. Например:

  • карты;
  • приобретенные билеты;
  • чеки;
  • счета;
  • платежки;
  • документы, удостоверяющие личность.

Заранее установить на телефон мессенджеры, работающие по принципу рации, чтобы держать связь в случае исчезновения сети. Радиус работы таких приложений зависит от поколения Bluetooth и помех для сигнала (до 60-100 м). Договоритесь об использовании одного приложения с соседями, чтобы быть на связи.

Также можно заранее распечатывать необходимые документы, не полагаясь на один лишь электронный носитель.

Также стоит иметь при себе достаточную сумму наличных денег, чтобы оплатить, например, еду и проезд.

Что делать, если остались без связи, денег и документов

Руководитель министерства внутренних дел Игорь Клименко посоветовал украинцам, как действовать, если нет связи, а помощь нужна срочно:

  • связаться с родными или вызвать экстренные службы – обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть.
  • можно попросить о помощи нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на автодорогах.
  • в большинстве пунктов несокрушимости есть возможность воспользоваться Wi-Fi.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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