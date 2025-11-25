Ключевые моменты:

В результате атаки повреждены административные здания и техника, обеспечивающая работу порта.

Службы продолжают оценивать разрушения, восстановление уже началось.

Последствия ночной дроновой атаки по Одесской области

Во время ночной атаки российских беспилотников пострадал порт Черноморска в Одесской области. Под удар попали административные здания и оборудование, которое используется для проведения грузовых операций. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

В Администрации морских портов Украины уточнили, что все профильные службы работают на месте. Специалисты ликвидируют последствия атаки, оценивают масштаб повреждений и продолжают восстановительные работы. Там заверяют, что ситуация контролируется, и порты региона продолжают работать.

Что произошло в Одесской области 24-25 ноября

С вечера 24 ноября и ночью 25 ноября российские войска атаковали Одесскую область ударными дронами. Под удар попали объекты критической инфраструктуры, включая энергетические и портовые объекты. На некоторых из них возникли пожары.

По предварительной информации, пострадали шесть человек, среди них — два 13-летних мальчика.

Удары по энергетической инфраструктуре привели к отсутствию отопления у 30 тысяч абонентов, а без электричества остались 20,3 тысячи клиентов в Приморском и Пересыпском районах Одессы.

Ремонтные бригады продолжают работать. Объекты жизнеобеспечения подключены к резервному питанию. В городе функционируют более 160 пунктов несокрушимости, где люди могут получить помощь и подзарядить устройства.

