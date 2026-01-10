Ключевые моменты:

В субботу социальные автобусы будут работать с ограничением.

В воскресенье вообще не будут работать.

Альтернатива: приватные маршрутные такси.

Изменения на выходные

В субботу, 10 января, социальные автобусы в Одессе будут курсировать в сокращенном режиме. Добавим, что на каждом маршруте будет работать всего 1-2 автобуса. А вот в воскресенье социальные автобусы не будут выходить на линию вообще. Полноценная работа возобновится уже с понедельника.

Ниже приведены маршруты автобусов частных перевозчиков, дублирующих маршруты электротранспорта.

Напомним, начиная с 13 декабря (с того времени в Одессе из-за последствий российского обстрела приостановил работу общественный электротранспорт) жители города вынуждены выбирать альтернативные маршруты передвижения и тратить дополнительные средства на маршрутки.

А еще «Одесская жизнь» подготовила для вас удобный и всегда обновляемый список всех социальных автобусных маршрутов. В материале вы найдете подробные схемы и графики отправления: Бесплатные автобусы в Одессе заменили троллейбусы и трамваи: схемы всех маршрутов и расписание.