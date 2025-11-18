Ключевые моменты

Чернече — одно из самых старых и чистых сел Одесщины, расположенное среди живописных холмов Подольской возвышенности.

Центральный пруд с прозрачной водой стал символом села и любимым местом отдыха жителей.

Община активно развивает инфраструктуру: парк, детскую площадку, освещение, Дом культуры, ФАП и гимназию.

Жители вместе с предпринимателями поддерживают село и помогают ВСУ — от маскировочных сетей до волонтерских инициатив.

В Чернече сохранилась легенда о целебном колодце, который ежегодно освящают на Ивана Купала и который считается источником особой силы.

Почему Чернече — самое чистое место Одесщины?

Село Чернече укрылось на холмах Подольской возвышенности в пятнадцати километрах от города Балты. С какой бы стороны ни заезжал в село, открываются очаровательные сельские виды: ухоженные дворы, побеленные хаты и вспаханные огороды. Несмотря на все вызовы, община живет.

Чернече — одно из самых старых сел Одесщины, основанное в 1658 году. Село раскинулось на берегах реки Смолянки — притока Савранки, которая впадает в Южный Буг. Особым украшением является пруд в центре села, возникший при расширении реки. Теперь здесь отдыхают и местные, и гости, ловят рыбу. Завзятые рыбаки говорят, что самая вкусная рыба — в чернеченских прудах.

Экологи утверждают, что Чернече — одно из самых чистых мест Одесщины. Это видно невооруженным глазом.

Начиная с обочин и заканчивая окраинами села, вы нигде не увидите ни одного бумажного клочка. А пруды такие прозрачные, что воду хоть пей.

Победили и получили автомобиль

Светлана Белоус — староста старостинского округа №4, куда входят села Чернече, Новополь, Волова, Крыжовлин, с 2011 года возглавляла Чернеченский сельский совет.

— Мы в 2012 году были победителями ежегодного областного конкурса сельских и поселковых советов по развитию социальной инфраструктуры и благоустройству территории. Нас наградили дипломом первой степени и автомобилем, — рассказывает староста.

Жители села считают награду вполне заслуженной.

Сегодня в селе освещаются улицы, есть благоустроенные автобусные остановки, работает Дом культуры, действует фельдшерско-акушерский пункт.

Центральную улицу украшают розы, березки и хвойные деревья. Здесь же — прекрасный парк культуры и отдыха, где проводит время молодежь. Рядом — детская площадка с фонтаном.

Детская площадка — дело всего села

Облагораживание места отдыха для детей стало делом всего села и частных предпринимателей, которые работают на территории Чернече. Площадка является частью парка культуры, где растут фруктовые и декоративные деревья, кустарники. Кроме того, отсюда открывается красивый вид на голубую гладь пруда, раскинувшегося в долине.

К благоустройству присоединяются пенсионеры, ученики, предприниматели, депутаты, работники старостата, Дома культуры и сельской амбулатории. Значительную помощь в улучшении санитарного состояния села оказывают руководители сельхозпредприятий Сергей Белоус, Сергей Белый и предприниматель Николай Чернолуцкий.

Когда звучит детский смех — село живет

— В школе учатся 63 ученика и 21 дошкольник, — рассказывает о Чернеченской гимназии ее директор Раиса Беженар.

Идем по аккуратным коридорам. Здесь хорошо оборудованы профильные кабинеты, компьютерный класс, есть фотогалерея лучших учеников, выдающихся земляков и тех, кто воевал во Вторую мировую войну и нынешних героев. Среди выдающихся людей — Герой Советского Союза Сергей Демьянович Леоницкий.

Изюминкой образовательного заведения является шикарный спортивный зал.

Спортзал обустроен по инициативе и за собственные средства руководителя сельхозпредприятия «Виктория» Сергея Белоуса. Также при его участии и поддержке районного и областного бюджетов был достроен внешкольный детский корпус. Детский сад, способный принять более 20 маленьких жителей, перестроили из части здания гимназии.

В своем селе порядок наводят сами

Депутат Балтского горсовета, руководитель хозяйства «Виктория» Сергей Белоус, как говорят в селе, уделяет сельским заботам больше внимания, чем собственному бизнесу.

— Я здесь родился, окончил школу, привез сюда жену, основал бизнес. Разве я могу не помогать своему селу? А кто должен приехать и навести здесь порядок, если не мы сами? — говорит Сергей.

Нет ни одного дела в селе, в котором не было бы финансовой поддержки Сергея Белоуса. Это ремонт ФАПа, реконструкция детсада, спортзала, ремонт дорог, прокладка уличного освещения, установка ограждения вокруг кладбища, обустройство детской площадки и многое другое.

«Виктория» располагает 2800 гектарами пахотной земли, на которой выращивают пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник, горох. В этом году урожайность зерновых составила более 50 центнеров с гектара. Подсолнечник дал 27, кукуруза — 55 центнеров с гектара. Урожай отличный.

Не считают — просто делают

В Чернече объединяются вокруг добрых дел, чтобы поддержать украинских воинов.

— Мы начали плести маскировочные сети в Доме культуры и школе в начале большой войны. Присоединяются все: люди старшего и среднего возраста и даже дети. Сколько сетей сплели — мы не считали. Делаем окопные свечи, донатим на ремонт автомобилей, готовим тушенку, вареники, пирожки, вертуты, салаты, печенье. Но изготовление сетей для нас — в приоритете, — говорит Светлана Белоус. — Сотрудничаем с волонтерским центром «Видважна камуфляжна».

Когда-то в селе все были ткачами

Идея создания музейной светлицы при старостате начала воплощаться недавно. Здесь решили не ждать лучших времен, а собирать и сохранять старинные вещи.

Светлица наполнена гончарными и вышитыми изделиями, орудиями труда и предметами быта, которым уже более ста лет, а также фотографиями жителей, которые освобождали село в годы войны и поднимали его после разрухи.

Здесь хранится ткацкий станок, напоминающий, что когда-то в селе все были ткачами и вышивальщицами, помимо работы в поле, на ферме и дома. Есть домотканые ковры, рядна, старинный сундук.

Легенды от старожилов

О селе Чернече сложено много легенд, дошедших до наших дней.

В одной из легенд рассказывается, что когда-то давно здесь жил пан, на землях которого находился колодец. Он велел засыпать его источники. Вскоре его дочь и сын сильно заболели. К кому бы ни обращался пан и куда бы ни возил детей — никто не мог вернуть им здоровье.

Однажды к нему зашла цыганка и сказала, что беда пройдет тогда, когда он расчистит истоки колодца и омоет детей его целебной водой. Так он и сделал. И на глазах у всех дети поднялись на ноги.

С тех пор каждый год на Ивана Купала колодец освящают, возле него проходят ярмарки, а люди приезжают сюда за исцелением.

Так и передается из поколения в поколение благоговейное отношение к источникам. Здесь одинаково заботятся и о колодцах, и о пруду, и о плавнях, скрывающихся за огородами. Поэтому чернеченские источники не заиливаются, а село не беднеет на человеческую щедрость.

Откуда пошло название села?

Историки и местные жители уверены, что название села произошло от православного монастыря-скита, который находился в соседнем лесу. Поселенцы скита — монахи — прятались в слободе во время набегов гайдамаков. На берегу реки Смолянки монахи устроили свое первое поселение, название которого связано со словом «чернец» — монах. И хотя монахи не считаются основателями села, их присутствие повлияло на его название.