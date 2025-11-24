Ключевые моменты

В Савранских лесах зафиксировано нападение лисицы на грибника, который получил антирабическое лечение; в течение года в регионе зарегистрировано 39 нападений животных на людей.

Охотники начали сезон регулирования численности хищников, который продлится до февраля 2026 года — только за последние выходы добыты 34 лисицы и один шакал.

Из-за трехкратного роста популяции хищников и диких свиней во время войны они все чаще заходят в села, что усиливает риск бешенства и вредит экосистеме региона.

На Одесчине лисица покусала грибника

Мужчина лишь наклонился, чтобы срезать очередную лисичку-гриб, как на него внезапно напала пушистая лесная плутовка, укусила его и скрылась в чащобах. Испуганный сельчанин сразу обратился за помощью к врачам.

Об этом сообщает корреспондент «Одесской Жизни».

– Пострадавший прошел курс антирабической вакцинации. Своевременная прививка предотвращает развитие смертельной болезни — бешенства, – рассказала врач-эпидемиолог Надежда Шевченко. – Чаще всего кусают людей собаки и коты, реже — лисицы и шакалы. Однажды за медпомощью даже обратилась женщина, укушенная мышью. И она также получила соответствующий курс лечения.

Всего в течение года в Любашевской и Зеленогорской громадах зарегистрировано 39 нападений диких и домашних животных на людей.

Специалисты советуют избегать контактов с дикими и бездомными животными и вакцинировать домашних любимцев от бешенства. И предупреждают: в Савранские леса за грибами сейчас лучше не ездить — лисицы нападают на людей, а охотники начали сезон.

Сезон охоты открыт

Восьмого ноября в области начался отстрел лисиц, волков, других диких хищных животных, а также диких кабанов. Сезон охоты продлится до 28 февраля 2026 года.

– Бригады охотников выходят на охоту каждую субботу и воскресенье. За последние четыре выхода мы добыли 34 лисицы и одного шакала, – рассказал егер Любашевской организации Украинского общества охотников и рыболовов Андрей Баранов. – Откровенно скажу, регулирование численности диких животных крайне необходимо для предотвращения распространения бешенства, борьбы с африканской чумой свиней и другими болезнями, которые переносят дикие животные, а также для поддержания природного баланса.

За время войны в наших лесах и степях популяция хищников и диких свиней выросла втрое. А перенасыщение дичью охотничьих угодий пагубно влияет на экосистему края: хищники уже свободно и без страха бегают по сельским улицам, и люди все чаще жалуются на появление непрошеных «помощников» на своих огородах и полях.

Справка «ОЖ»

По информации областного центра контроля и профилактики болезней, на Одесщине зарегистрировано 217 случаев бешенства среди животных, из которых 208 — представители дикой фауны. Больше всего на Подолье — 57 случаев, в Березовском районе — 47, Болградском — 33, Измаильском — 31, Белгород-Днестровском — 28, Раздельнянском — 20 и Одесском — один.

