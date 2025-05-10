В 2023 году мы уже рассказывали о Виктории Гончаровой, которая в начале полномасштабной войны переехала из Николаевской области в Рени и собрала в Центре культуры и досуга небольшую группу женщин элегантного возраста – для занятий цыганскими танцами. С тех пор коллектив увеличился более чем вдвое и добавил в свой репертуар украинские народные и латиноамериканские танцы – танго, самбу, румбу. Даже пришлось изменить название коллектива: вместо ромского «Ягари» (огонь) появился «Адамант» – алмаз.

Сначала учили ноги

Когда на доске объявлений возле Ренийского Центра культуры Виктория Гончарова разместила объявление о наборе в новый хореографический коллектив, она не указала возрастных ограничений – была уверена, что придут молодые девушки. Но первой на пороге появилась Ирина Дергачева: «А пенсионерок принимаете?».

Как можно было отказать женщине, у которой, судя по искоркам в глазах, фламенко уже было в крови?

Сначала перед зеркалами репетировали вдвоем:

– Руки держим невысоко, раскрываем в стороны. Одновременно с приседанием на левой ноге правую отводим в сторону, слегка отделив носок от пола. Руками, свободно согнутыми, проводим вперед.

– Ой, я двигаюсь, как регулировщик на перекрестке! – смеялась вспотевшая пожилая ученица. – Давайте сначала научим мои ноги, а потом добавим руки.

Революция в самодеятельности города

Вскоре к первопроходцам присоединилась пенсионерка Галина Карастамати. Она, главный бухгалтер газового хозяйства, всю жизнь сосредоточенно корпела над цифрами и одновременно мечтала: вот выйду на пенсию – буду жить в свое удовольствие. Первое, что придумала, – велосипедные прогулки: крутишь педали, ветер в лицо. Однажды Галина проезжала мимо Центра культуры и досуга и притормозила перед доской объявлений: «О, танцы? Да это же мечта всей моей жизни!».

Вскоре к этому вихрю энергии подтянулись и другие женщины элегантного возраста. Пошили себе яркие костюмы с юбками в три солнца – и пошли украшать цыганскими танцами все фестивали и ярмарки: настоящий огонь!

Смелые дамы во главе с Викторией Гончаровой произвели революцию в художественной самодеятельности, ведь в городе Рени уже сорок лет не было взрослых танцевальных коллективов, хореографией занимаются только дети.

Оказалось, что хореография – это тайная мечта многих женщин, которые в жизни никогда не занимались танцами. За небольшой промежуток времени коллектив «Ягари» увеличился вдвое.

Теперь Виктория репетирует с двумя группами – первым составом и новым. Приходится проводить дополнительные репетиции с новичками, чтобы выучили весь репертуар.

– Наш коллектив только пополняется, не было такого, чтобы кто-то перестал ходить на репетиции, – рассказывает Виктория. – Единственная причина выхода – если кому-то нужно уехать из Рени по семейным обстоятельствам.

Пенсия – как начало новой карьеры

Виктория Гончарова, кроме занятий с энергичными дамами, отвечает в Ренийском Центре культуры и досуга за основные виды деятельности, то есть всю творческую часть. Был период, когда Центр остался без заведующего и завхоза – и всё легло на плечи Виктории. Она крутилась, как белка в колесе – репетиции, концерты, фестивали, а в перерывах ещё и лампочку поменять, костюмы погладить.

Галина Карастамати, одна из пенсионерок ансамбля «Ягари», наблюдала эту картину со стороны. Видела, что Виктории некогда даже словом перекинуться. И Галина решила применить главное преимущество выхода на пенсию: «У меня времени навалом, а вы тут разрываетесь. Давайте я хотя бы завхозом временно поработаю, вам будет легче», – предложила она Виктории.

Но когда руководство отдела культуры увидело резюме и диплом Галины, сразу пришло другое решение. Вместо должности «принеси-подай» Галине предложили кресло заведующей Ренийским Центром культуры и досуга.

Так что, если вы вышли на пенсию и решили заняться танцами для души, будьте осторожны – можете случайно стать директором! Оказывается, пенсия – это не конец карьеры, а начало новой жизни, где можно и на сцене танцевать, и руководить учреждением культуры.

Кстати, про руководство. Когда Галина занялась наведением порядка в укрытии, обнаружила множество вещей, которые загромождали пространство. Вскоре металлические прутья, которые лежали без дела, превратились в парковку для велосипедов. Ею теперь пользуются и воспитанники спортшколы, находящейся по соседству, ведь многие приезжают на тренировки на велосипедах. Нашлось применение даже частям манекенов – из них решили создать арт-объект. Так возле Центра культуры появились оригинальные подставки для цветов.

Разнообразие, которое вдохновляет

– Наш коллектив приглашают на множество фестивалей, праздников, концертов, – рассказывает Виктория Гончарова. – Но наш репертуар – цыганские танцы – не всегда уместен. Да, мы становимся украшением каждой ярмарки, но вот в некоторые тематические концерты не вписываемся – обидно. Поэтому мы решили подготовить постановки украинских народных танцев, в которых будут задействованы сразу две группы – первый состав и новый. Также мы занялись латиноамериканскими танцами.

Такое разнообразие нас вдохновляет еще больше. Да, мы не претендуем на высокий профессиональный уровень – мы лишь интересно и с пользой проводим время. Танцы – это полезные физические нагрузки и положительные эмоции. А еще нас радует то, что мы разнообразили культурную жизнь нашей Ренийской громады, знаем, что люди ждут нашего выхода на сцену.

Два прогона – и розовые щечки

Расширение репертуара требует новых костюмов. На правах «ромов» – позолотите ручку – какие-то средства привлекли на ярмарках. Собственными средствами купили бальные туфли, подобрали платья. Вот уж точно: кто хочет что-то делать, ищет возможности.

Творческий процесс не останавливает даже проблемное отопление Центра культуры, когда у танцоров идет пар изо рта.

– Зимой мы как раз начали постановку украинского народного танца и выбрали очень динамичный: два прогона – и все уже с розовыми щечками, – смеется Виктория.

Коллектив собирает в отдельную папку дипломы и грамоты – за участие в фестивалях, ярмарках, конкурсах. «Адамант» поставил себе цель получить звание «народный».

Это для нас – чудесные лекарства

18 мая отмечается Всеукраинский день работников культуры. Для пятнадцати жительниц города Рени, которые раньше не имели никакого отношения к деятельности учреждений культуры, этот день стал почти профессиональным праздником.

– Мы очень благодарны Виктории Гончаровой, которая в начале большой войны приехала в наш город, сама не растерялась, а еще и собрала такой коллектив, – говорит Галина Карастамати. – В годы такой страшной войны, когда многие люди страдают от депрессии, мы нашли для себя чудесные лекарства: мы общаемся, живем интересной творческой жизнью и чувствуем себя молодыми.

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