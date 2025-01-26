Война – не повод остановиться

Образцовый художественный коллектив Украины – ансамбль танца «Детство» Одесского городского центра хореографического искусства – с 1979 года является одним из самых профессиональных и авторитетных не только в нашей стране, но и за рубежом.

Оцепенение, связанное с началом полномасштабного вторжения, длилось недолго – всего два месяца. Поскольку Приморский бульвар сразу же был закрыт, вместе с родителями руководство коллектива приняло решение о продолжении работы на других базах. Решили арендовать помещение в Государственном университете интеллектуальных технологий и связи (бывшая академия связи), в Южноукраинском национальном педагогическом университете.

– Мы давали концерты для детей с оккупированных территорий, участвовали во всех городских праздниках, – говорит Ефим Коган, директор Одесского городского хореографического центра, руководитель коллектива «Детство», заслуженный работник культуры Украины.

После открытия Приморского бульвара при помощи департамента образования Одесского городского совета родное помещение коллектива на Приморском бульваре оборудовали укрытием и предоставили генератор. Поэтому снова можно было работать на своей базе.

– Мы должны делать все, чтобы война не забирала у детей детство, которое пройдет и никогда не вернется, чтобы они не только имели возможность заниматься творчеством, но и встречаться со зрителями на лучших сценах, в частности, на сцене Одесской филармонии, – говорит Ефим Коган.

В частности, вместе с филармонией центр хореографического искусства реализует проект «Открой ладони для добра» – это сбор средств от концертов для военных, которые находятся в Одессе на лечении и реабилитации. В концертах принимают участие известные артисты, взрослые творческие коллективы. Собранные средства уже позволили приобрести жаровые шкафы для госпиталей, белье, костыли и протезы. Благотворительные выступления будут продолжаться и дальше. Это вклад детей в приближающуюся победу над врагом.

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Лень и страх взрослых

До начала войны в центре занималось 840 детей, сейчас – около 500. Многие семьи уехали за границу. Кому-то лень собираться вечером и ехать на другой конец города с ребенком на репетицию. Кто-то откровенно говорит, что опасается этого – воздушные тревоги продолжаются, как и «прилеты».

– Я сегодня хорошо понимаю, что работаем мы не только с детьми, но и с родителями тоже, – продолжает Ефим Коган. – Объясняю им: нельзя лишать детей мечты и творчества. Хореография, танцы прекрасно лечат депрессии, последствия стрессов, гиподинамию. Танцы значительно повышают самооценку детей. Это синтетический жанр, который значительно улучшает физическую подготовку ребенка. Мы воспитываем тех, кто будет восстанавливать Украину после войны. Они должны быть здоровыми, развитыми, творческими.

Чтобы не терять связи и профессионального уровня, начали снова выезжать на фестивали, участвовать в конкурсах. Летом были в Италии, куда приехало восемь украинских коллективов. А также в День защиты детей 1 июня выступали с концертом в Вене по приглашению Посольства Украины в Австрии.

– Зрители были в шоке, что в условиях войны дети демонстрируют столь высокий уровень подготовки! На Рождество по проекту «Карпаты объединяют» побывали в Ивано-Франковске. Дети увидели снег, познакомились с традициями празднования Рождества в Карпатах. Туда пригласили нас и коллектив из Харькова. Коллеги очень высоко оценили наши выступления, – отметил директор коллектива. – По-моему, сейчас очень важно дать детям возможность увидеть разные регионы, пообщаться с детьми из этих регионов, научиться воспринимать разные традиции жизни.

– Я занимаюсь 9-й год. Танцы для меня все. Начала еще в детсаду, потому что там обратили внимание на мою грацию и посоветовали родителям отдать меня на танцы. Особенно люблю поездки. В частности, сейчас мы были в Ивано-Франковске. Запомнился местный танец Аркан, который мы изучили. В будущем вижу себя хореографом, – рассказывает юная танцовщица Нелли Хомич.

Те, кто выехал за границу, продолжают заниматься онлайн, не забывают родной коллектив. Педагоги, хореографы и выпускники центра легко находят в других странах работу – уровень их подготовки говорит сам за себя.

– Занимаюсь с августа этого года. Не боялся, что рядом есть младшие по возрасту. Знал, что всему научат. Так оно и вышло. Сразу почувствовал, что стал спокойнее, улучшилась физическая форма. И потому всем советую: не отказывайтесь от своей мечты. «В любом возрасте можно успешно заниматься танцами», —говорит Андрей Митрофанов, воспитанник коллектива.

В центре также проводятся курсы повышения квалификации. В октябре прошлого года они пользовались большим спросом. Помимо одесситов, опытом делились артисты ансамбля Вирского. Приехали хореографы даже из-за границы. В марте Ефим Коган снова соберет специалистов. И уже сейчас люди из разных регионов Украины записываются, чтобы иметь возможность поучиться в Одессе и не пропустить это мероприятие.

«Живем будущим»

А что думают родители, которые, несмотря на все трудности, остаются преданными любимому делу их детей?

Марина, мама воспитанницы:

– Моей дочери 11 лет. Ей нравится все, что здесь происходит. Особенно концерты. Хотя иногда и бывает тяжело, считаю нужным помогать дочери прокладывать этот непростой путь. Для девочки осанка, походка, талия очень важны, а танцы это все отлично формируют.

Виктория, мама воспитанницы:

– Говорят, что до трех лет нужно успеть открыть талант. Вот моя дочь Александра присматривалась ко всему, танцы ей понравились. Походила на хип-хоп, не понравилось, предпочла классику. Теперь занимается в хореографическом центре. Недавно ходили с ней на медосмотр. Хирург посмотрел и говорит: «Ребенок чем-то занимается? Сразу видно». Действительно, нет сколиоза, спина ровная. По моему мнению, танцы не только хорошую физическую форму поддерживают, но и хороший вкус прививают, определенный культурный уровень формируют, что тоже важно.

Центр хореографического искусства продолжает плодотворно работать, в нем всегда рады новым воспитанникам – детей здесь принимают в возрасте от пяти лет.

На верхнем фото: Ефим Коган со своим коллективом