Как переселенка создала в Рени ансамбль ромской песни и танца «Ягари»

Здесь поют на всех языках Бессарабии

— Вообще я родилась и выросла в Рени, — рассказывает Виктория. – Училась в Измаильском педагогическом университете, по образованию учитель начальных классов и музыки. 22 года наша семья жила в Николаевской области, в селе Нечаянное, где я работала директором Дома культуры. У нас в самодеятельности участвовали девчата, у которых были ромские корни. Однажды они предложили мне создать ансамбль ромской песни и танца – чтобы сохранить культуру своих предков. И мы его создали – был и детский состав, и молодежный.

Когда с началом широкомасштабной войны Николаевская область подверглась массированным обстрелам, Виктория со своей семьей переехала в Рени, где живут кумовья. Они предоставили переселенцам свой дом. Виктория устроилась в Ренийский Центр культуры и досуга, где ведется работа по разным направлениям: от детского хореографического ансамбля – до хора ветеранов. Увидела, что здесь, а также в Центре национальных культур, отражен большой спектр народного творчества – песни поют на всех языках Бессарабии. А вот культура ромов совсем не представлена. Руководство отдела культуры идею Виктории поддержало – создать ансамбль ромских песен и танцев.

— Я очень благодарна старосте села Нечаянное, который разрешил на первое время взять костюмы, и мы начали выступать в Рени, — рассказывает Виктория.

— В прошлом году на ярмарке после выступления я подошла к мэру в образе цыганки и попросила «позолотить ручку», — смеется участница коллектива Галина Карастамати. – Игорь Викторович Плехов «позолотил», и это был первый взнос в пошив сценических костюмов. Они у нас очень красивые. А костюмы для репетиций мы, участницы коллектива, шили своими силами. У меня было 14 метров шелка, прикупила ткань для воланов и заказала костюм. Над ним работали две швеи, потому что у одной терпения не хватило: юбка – это три солнца, длина только одного волана по крою –25-26 метров.

«А пенсионерок принимаете?»

Когда на доске объявлений возле Центра культуры Виктория Гончарова разместила объявление о наборе в новый хореографический коллектив, первой пришла Ирина Дергачева: «А пенсионерок принимаете?»

— В молодости я занималась хореографией, — рассказывает сотрудница «Укрпочты» Ирина Дергачева. – И сейчас хочется танцевать. Но не пойду же я в детский или молодежный ансамбль.

— Я всю жизнь мечтала танцевать, но не было времени: семья, дети, работа, — рассказывает свою историю Галина Карастамати. — Двадцать лет проработала главным бухгалтером в газовом хозяйстве: ответственность сумасшедшая. Когда вышла на пенсию, начала думать – где бы потанцевать? Даже хотела переезжать к сыну в Одессу, ведь там возможностей больше. Но однажды возле Дома культуры увидела объявление – создается ансамбль. Тут же зашла, и меня приняли в коллектив.

— Я работаю бухгалтером в отделе образования, — рассказывает Татьяна Димова. — Моя мама сначала не понимала: «У тебя дом, семья, дети, а ты после работы – на танцы?» Для меня самое большое испытание — выход на сцену перед большим количеством людей.

— Я даже не думала, что ко мне придут люди такого интересного возраста, — восхищается руководитель ансамбля. – Но они такие зажигалки, что с них хочется брать пример.

Нет ни одного ромского гена, но…

Мы поинтересовались, а есть ли у самодеятельных артисток ансамбля «Ягари» хоть один ромский ген? Оказалось – ни у кого. Но это не мешает входить в образ, передавать характер ромалэ.

— Когда-то в Рени жил цыган по имени Ангел, у него была большая семья, — вспоминает Ирина Дергачева. – Он зарабатывал тем, что белил стены и делал накаты, которые были в то время очень модными. А еще, помню, в нашем классе учились мальчик и девочка из ромской семьи. Меня всегда удивляло: как только включается музыка, они тут же идут в пляс, каждая их клеточка откликается на музыку.

— В Рени чистокровных ромов давно не видно, а вот в приграничных районах Румынии их немало, — рассказывает участница ансамбля Аурика Гырнец. – У них большие семьи, дома, они всегда держатся вместе и руководствуются мнением старейшины рода – удивительный народ.

— Это люди, которые всегда на позитиве, — рассказывает о своем опыте общения с ромами Виктория Гончарова. – Все их песни – о любви. А зажигательные танцы – лучшая терапия от депрессии. Но вместе с тем общение с природой дает ромам необыкновенную глубину, которая раскрывается в цыганских романсах. И мы с большим удовольствием знакомим зрителей с культурой ромов.