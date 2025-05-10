Об этом сообщает областное управление ГСЧС.

По данным спасателей, возгорание возникло в одной из квартир на 7 этаже 14-этажного жилого дома по улице Литературной в Приморском районе города.

Из-за сильного задымления потушить пожар было сложно. Сообщается, что сотрудники ГСЧС работали в аппаратах по защите органов дыхания и зрения.

При этом, чтобы полностью ликвидировать пожар, огнеборцам понадобилось всего полчаса.

Причина пожара – короткое замыкание электрической проводки распределительного щитка.

Напомним, 6 мая в Одессе произошел пожар в общежитии на улице Новосельского.