Впервые самодеятельные артисты, объединенные любовью к украинскому народному творчеству энтузиасткой Валентиной Беленок, выступили на сцене родного клуба в марте 1985-го с постановкой «Украинские вечерницы». Изюминкой концерта стал зажигательный танец «Карапет», к которому присоединились даже зрители.

Сотни песен и призы в конкурсах

Главными участниками группы являются культработники, педагоги и люди других профессий, которые в основном являются родственниками или кумовьями друг другу. Именно поэтому коллектив и получил название «Кумоньки».

С тех пор и началась творческая жизнь этого коллектива, без участия которого не обходится ни одно культурное мероприятие в Ананьевской громаде.

Шелеховские «Кумоньки», которые в 1993-м получили звание народного ансамбля, — участники многих фольклорных фестивалей, в частности международного фестиваля «Берегиня», который проходил в Луцке, телевизионной программы «Солнечные кларнеты». В прошлом году сельская группа удачно выступила на конкурсах «Августовские запевы» в Черноморске, «Сердце Карпат. Сходница» на Львовщине и других площадках, завоевав призовые места.

Песенный репертуар коллектива насчитывает добрую сотню украинских народных песен.

Творческие семьи — в одном ансамбле

Своими благозвучными голосами много лет очаровывали зрителей Иван Мороз с женой Марией, Валентина Щербаченко с невесткой Надеждой, их родственник Николай Галайка, супруги Иван и Татьяна Мороз, артистки Галина Панасюк и Валентина Тимчаковская.

Мария Житкова выступала вместе с невесткой Еленой, сыном Владимиром и внучкой Мариной. «Золотой» голос коллектива Иван Кушнир пел с дочерью Татьяной, которая впоследствии поощрила и свою дочь Наталью и внучку Софию Славинских. Последняя, самая молодая певица, которая живет с родителями в соседнем Троицком Любашевской громады, — уже лауреат многочисленных международных и всеукраинских вокальных фестивалей.

Руководитель ансамбля Татьяна Диденко также приобщила к концертной деятельности дочь Инну. Радуют зрителей Лидия Демченко и Любовь Дегтяренко с внучками Маринкой и Татьяной, Людмила Лелица с сестрой Натальей Пазиченко и многие другие самодеятельные артисты.

Искренне любят «Кумоньки» виртуоза-баяниста Романа Жуматия, который аккомпанирует своим девушкам еще с 1997 года.

Многие юные участники группы вдохновились творческой карьерой. Так, внучка основательницы «Кумоньок» Валентины Беленок Лиза Ананченко, переняв от бабушки талант, сначала была солисткой ансамбля, а сейчас является активной участницей немецкого вокального коллектива «Синергия». Свою творческую стезю, уже в Одессе, прокладывает звонкоголосая Виктория Грабовенко.

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