Гастролируют и по предприятиям

– Все традиции хороши, но мне особенно нравится Мэрцишор, потому что он символизирует приход весны, начало новой жизни, – говорит участница ансамбля Анна Кашу. – Это праздник красоты и любви, объединяющий всех.

Ансамбль «Цэрэнкуца» – необычный самодеятельный коллектив. Он выступает не только на сцене – его участницы «гастролируют» по предприятиям и организациям.

– Нам нравится посещать трудовые коллективы, – рассказывает участница ансамбля Мария Катаной. – Мы поздравляем земляков с Новым годом, с Рождеством, поем колядки. А первого марта, на праздник весны, дарим мэрцишоры и поем песни с добрыми пожеланиями. Это – красивая традиция. Миссия нашего коллектива – сохранять традиции и передавать их другим. Самое главное, чтобы они не потерялись.

– Мы хотим с песнями нести добро и радость, – подчеркивает участница ансамбля Оксана Тофан. – Как бы ни было тяжело, надо поддерживать настроение, чтобы люди ощущали: жизнь продолжается.

Мэрцишор – традиционный праздник встречи весны в Молдове, Румынии, у молдаван Украины. Празднуется 1 марта. В этот день люди дарят друг другу маленькие бутоньерки из ниточек белого и красного цвета. Это украшение, так же как и праздник, называется мэрцишором.

В 2017 году праздник и его символ в виде украшения ЮНЕСКО включило в Список культурного наследия человечества.

Песня про курицу всегда заходит на ура

В репертуаре ансамбля немало обрядовых песен.

– Мне нравится песня «Гаина» (курица), – рассказывает Надежда Бикир. – Есть такая свадебная традиция: перед тем как гости сядут за большой стол (молд. – маса маре), со стороны жениха выходят две женщины с красивыми курицами на блюдах. Они танцуют под эту песню и преподносят одну курицу куму, другую – куме. Кумовья рассчитываются деньгами – и после этого все гости садятся за трапезу.

Сейчас, во время войны, широкие свадьбы не проводятся, поэтому когда ансамбль выходит с этой обрядовой песней, инсценируя эпизод свадьбы, это воспринимается на ура.

Сначала костюмы одалживали, а потом наколядовали

История «Цэрэнкуцы» началась в 2005 году, когда областной центр национальных культур проводил в Рени молдавский фестиваль. Евгения Барган, возглавлявшая молдавский отдел, попросила помощи экс-начальника отдела культуры Марии Катаной и ее коллеги по культурному цеху Галины Никиты-Кули. Так и была сформирована вокальная группа.

После фестиваля Мария Катаной предложила: «Девчата, а почему мы должны расстаться? Давайте и дальше будем идти вместе».

Ансамбль назвали «Цэрэнкуца» – селяночка.

Первые три года коллектив одалживал костюмы в Новосельском Доме культуры, потому что своих не было.

– В 2009 году нас пригласили на международный фестиваль в Молдову, где мы заняли второе место, – рассказывает руководитель ансамбля Галина Никита-Куля. – В качестве вознаграждения нам вручили три тысячи леев. На эти деньги мы купили ткань и начали шить костюмы, много сделали своими руками – кроили, вышивали.

Концертов было много, и спустя время мы решили, что нам нужен еще один комплект костюмов. Где же найти средства? Мы стали ходить колядовать. Колядовали не только в городе и селах Ренийского района, но и в соседнем молдавском селе Джурджулешты. И неплохо заработали.

На сегодняшний день коллектив располагает тремя комплектами костюмов, которые дополнены теплыми жилетами для выступлений зимой, обувью, украшениями ручной работы – здесь уже помогали поклонники-спонсоры.

«Червона калина» – на молдавском

В репертуаре ансамбля в основном молдавские народные песни, но коллектив поет также на украинском и болгарском языках.

Этот коллектив усовершенствовал перевод песни «Ой, у лузі червона калина» на молдавский язык – и она вошла в репертуар.

Галина Никита-Куля говорит, что коллектив готов выступить с концертной программой на сорок и более номеров.

– Мы очень благодарны нашему маэстро Михаилу Тетрадову, который виртуозно играет на аккордеоне, аккомпанируя ансамблю, – говорит Галина.

Пела школа и все колхозные бригады

В ансамбле «Цэрэнкуца» – люди разных профессий, не только культработники. Как же они решились выйти на сцену?

– Так случилось, что в 2006 году я ушла от мужа. Возможно, это грустный момент, но, по-моему, веселый, – рассказывает свою историю Анна Кашу. – Надо было чем-то занять свободное время. Как-то встретилась на рынке с Галиной Никита-Куля, мы давно с ней знакомы, и я заявила: «Хочу петь!». Она обрадовалась и сообщила, когда ближайшая репетиция.

– Я пою всю жизнь, – рассказывает Ефросинья Берлинская. – Мой отец был неграмотным батраком, но сам научился играть на кларнете и флуере (музыкальном инструменте типа флейты, распространенном в Молдавии и Балканских странах – ред.). Вечерами он музицировал, мама готовила на кухне, а я, малышка, танцевала. Когда работала в Орловской школе, руководила хором на 120 голосов. У нас в селе пела не только школа – я собрала хор в каждой колхозной бригаде! Председатели колхозов поддерживали эту работу. Мы объезжали тракторные бригады, фермы и другие участки во время обеда: я играла на аккордеоне, а колхозники пели. В «Цэрэнкуцу» я пришла после тяжелого события в своей жизни – умер мой муж. Перед смертью он мне сказал: «Ты должна петь». Песня – она лечит.

– Я пою постоянно – на кухне, когда по дому что-то делаю. Я иду по улице – и пою. Иногда думаю: вот кто-то посмотрит на меня со стороны, и скажет, что у этой женщины не все дома (смеется). А мне непонятно: почему человек что-то делает – и не поет? – говорит руководитель ансамбля Галина Никита-Куля.

Ревнуй – не ревнуй, а я буду петь!

Оксана Тофан, Василиса Рошка и Надежда Бикир пришли в ансамбль потому что, будучи школьницами, танцевали и пели.

– Когда вышла на пенсию, появилось время, и я стала ходить на концерты в Дом культуры, – рассказывает Василиса Рошка. – Мне понравилось, как выступает «Цэрэнкуца», и однажды после концерта я подошла к ним и попросила принять меня в коллектив.

Творческая деятельность занимает немало времени. Это репетиции, концерты, выезды на фестивали. Интересно, а как относятся к отсутствию хозяек их родные?

– Мой бывший муж – не буду скрывать – никак не мог смириться с моими поездками. Помню, после выступления на Храме села в Новосельском мы возвратились в Рени поздним вечером. Меня провожал коллектив, а тогда в нем были и мужчины: услышав мужские голоса, ревнивый муж босиком выбежал на улицу, – смеется Надежда Бикир. – Я с большим удовольствием участвую в художественной самодеятельности, очень люблю всех девчат – они все оптимистки.

– Конечно, поначалу члены моей семьи были недовольны, но я объяснила, что мне очень нравятся народные песни, – рассказывает Оксана Тофан. – Я хожу на репетиции, концерты – и забываю обо всех проблемах. Этот ансамбль дал мне возможность радоваться жизни.

– У меня двое взрослых сыновей, и они полностью одобряют мое хобби, – говорит Василиса Рошка. – А когда надо выезжать на фестиваль, а это всегда связано с затратами, они помогают финансово. Так что у меня большая поддержка дома.

Участницы ансамбля говорят, что творческий коллектив стал для них второй семьей. Они собираются на день рождения, поддерживают друг друга в самые сложные периоды жизни, если такие бывают.

В каждой сумочке есть лекарства

Большинство участниц ансамбля – женщины пенсионного возраста. Поездки на концерты на самом деле им даются непросто. В каждой дорожной сумочке – пакет с таблетками, ампулами и шприцами.

– Когда мы ездили в Румынию, перед концертом мне стало так плохо, что пришлось вызвать скорую, – рассказывает Надежда Бикир. – Я попала в больницу, девочки за меня очень переживали. К счастью, в концертной программе наш номер был в числе последних. Придя в чувство, я вернулась на праздник и вышла на сцену.

– Меня в дороге всегда очень укачивает, каждая поездка тяжело дается, а с возрастом стало еще хуже, – рассказывает Мария Катаной. – Но я не имею права подвести коллектив, держусь. Каждый из нас ценен. Наша задача – всем быть в строю. Эта творческая деятельность своего рода таблетка для жизни. Я очень рада тому, что мы смогли сохранить свой коллектив. Это не так легко, особенно в последние годы. Иногда на душе так тяжело, что совершенно петь не хочется. А надо!

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