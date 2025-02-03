При ее руководстве в Вознесенку был проведен газ, построена новая школа, сделана дорога на Кролевку, отремонтированы клубы, ФАПы и тому подобное. Громада неоднократно становилась победительницей районного конкурса по санитарному порядку и благоустройству. А еще Мария Гаврилюк первая в районе получила новенький служебный автомобиль как лучший председатель поселкового совета Тарутинщины.

С «живыми» деньгами легче работать

Сейчас это Вознесенский старостинский округ Бородинской громады, к которому относятся села Вознесенка Вторая, Кролевка, Красное, Благодатное и Скривановка. До трех последних сел автодорог нет до сих пор, и Мария Леонтьевна ходила к ним пешком, по 12-15 километров.

Недавно Марии Леонтьевне исполнилось семьдесят лет. Она до сих пор живет жизнью родного села, громады. А ее односельчане часто обращаются к ней за советом.

— Мария Леонтьевна, как вы стали председателем поселкового совета?

— Я учитель по профессии. Окончила Одесский университет имени Мечникова, работала учителем истории в Червоненской школе, потом завучем, директором Вознесенской школы. Пока была директором, добилась, чтобы в школе перекрыли крышу, отремонтировали мастерские. В районе заметили мои деловые качества и предложили должность председателя поселкового совета. Я очень волновалась. Меня тогда районный руководитель спросил: «Что, боишься?». Я честно сказала: «Да». «Ну, раз боишься, значит, работать будешь». Так и стала председателем, правда, даже не представляла, что аж на 25 лет.

Ох и годы тогда были! Мне дали повозку с лошадью, и я на ней почти каждый день ездила по селам, приходилось и пешком ходить. Потом набралась смелости и начала просить машину в совхозе. Вот сейчас вижу, как работают сельские коммунальные хозяйства, и меня зависть берет: если бы у меня было коммунальное хозяйство, я бы столько всего сделала!

Тогда же местного бюджета не было, все приходилось просить, иногда даже требовать, говорит женщина.

— Но, надо отдать должное, — мне всегда шли навстречу. Люди говорят, это потому, что у меня дар убеждать. Вообще денег не было, а нужны они постоянно. Ведь на пять сел было три ФАПа, три клуба, три школы, три детских сада, а еще пять водопроводов, шесть скважин, пять парков, кладбищ. Все это надо содержать, ремонтировать. Помогало сельхозпредприятие «Прогресс» — мы всегда находили общий язык с его руководителем Василием Узуном, который и сейчас им руководит. Василий Дмитриевич сам в прошлом был председателем сельсовета в Виноградовке (Тарутинская громада) и хорошо понимал наши проблемы. После децентрализации, когда бюджет спустился на местный уровень, стало намного легче — появились «живые деньги» и вместе с ними возможность что-то реально делать.

«Руководитель — не шоколадка, чтобы всем нравиться»

— Столько лет подряд вас выбирали люди. Как думаете, почему? Есть секрет?

— У меня он один — надо уважать, понимать, любить людей, даже если они не правы. Вот недавно к нам приезжали немцы, чьи предки — выходцы из нашего села. Они, когда бывают у нас, обязательно приходят ко мне в гости. Я, как всегда, накрыла стол, выпили мы вкусного домашнего вина, поговорили. А когда прощались, один из них мне говорит: «У вас очень гостеприимные, трудолюбивые, хорошие люди, однако есть одна проблема — в вашей стране власть не любит свой народ». Мне так неловко стало от его слов, но я подумала, что так оно и есть — у нас власть любит народ только во время избирательных кампаний.

С людьми надо говорить, уверена Мария Гаврилюк.

— Конечно, что для всех хорошей не будешь, но я и не шоколадка, чтобы всем нравиться. Каждый руководитель должен работать так, чтобы его уважали, иначе ничего не получится.

«Деньги теперь сконцентрированы не в селе»

— Сегодня, после административно-территориальной реформы, сельские советы стали старостинскими округами, на местах нет депутатов, сельских советов. Как вы относитесь к этому процессу?

— Я считаю, что это шаг назад, в те времена, когда поселковый голова ходил с протянутой рукой. Вот после реформы местного самоуправления оно действительно стало местным. Председатель сельского совета, депутаты решали, какие проблемы в первую очередь нужно решать в селе, а главное — был местный бюджет, деньги из которого на это направляли. Председатель действительно почувствовал себя председателем, села начали развиваться. А сейчас распорядителем средств стала, в нашем случае, Буджакская громада. И деньги теперь сконцентрированы в поселковом совете громады, а не в селе. А как можно вести хозяйство без денег? Более того, староста — это не выборная должность, его назначают, поэтому бывает, что люди им недовольны. Считаю, что правильно было, когда были сельские советы и главы на местах — в селах. И выбирали их люди, которые им доверяли и могли всегда с них спросить.

Мария Гаврилюк с семьей

— Недавно вы с мужем отметили золотой юбилей, столько лет вместе.

— Мне повезло с мужем, он меня поддерживает и понимает. Познакомились мы случайно, я была молодой учительницей, он — водителем в сельхозпредприятии. Как-то подвез меня, потом стал ухаживать. Вскоре сделал предложение. Я согласилась, но поставила ультиматум — хочу большую свадьбу, золотое широкое кольцо и свадебное платье из белой парчи. Молодая, глупая была, что поделаешь. У Лени была только мама, жили они небогато, он не мог такую свадьбу потянуть. Но не сдался, поехал на лесозаготовку, тяжело работал. Через полгода устроил такую свадьбу, как я хотела. Мы счастливо прожили эти годы, у нас замечательный сын, внуки. Я благодарна Богу за все, что у меня есть. Главное, чтобы закончилась война и наступил мир.

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