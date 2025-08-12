Ключевые моменты:

Акция проходит 12 августа в честь 5-летия паромного комплекса «Орловка»;

Водители получают в подарок бутылку вина ТМ «Болград»;

Переправа «Орловка–Исакча» работает 24/7, перевозит авто, автобусы и пешеходов;

Комплекс стал гуманитарным хабом в начале войны;

За 2024 год уплачено 43 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Паромный комплекс «Орловка» отмечает свою пятую годовщину

Паромная переправа Орловка — Исакча через Дунай соединяет Украину с Румынией. Инициатором и основателем проекта был депутат Одесского областного совета Юрий Димчогло.

Паромный комплекс начал работу 10 августа 2020 года. Уже 12 августа были выполнены первые рейсы с грузовым транспортом. Сегодня переправа функционирует в круглосуточном режиме, перевозя легковые авто, автобусы, грузовики и пешеходов. С 08:00 до 20:00 курсируют два парома каждые 30–40 минут, ночью — один с интервалом около часа.

Комплекс стал не только важным логистическим узлом, но и гуманитарным хабом в первые месяцы полномасштабного вторжения, помогая тысячам украинцев выехать за границу.

Тогда в румынской Исакче был создан штаб, где украинцы, спасавшиеся от войны, могли сразу же получить статус беженца в Евросоюзе даже по внутренним документам, а в некоторых случаях даже по копиям украинских удостоверений.

Сейчас он имеет статус морского терминала, входит в акваторию Ренийского филиала Администрации морских портов Украины и ежегодно приносит десятки миллионов гривен в бюджеты всех уровней. Так, за 2024 год в бюджеты всех уровней Паромный комплекс «Орловка» уплатил 20 млн гривен, а Речной порт «Орловка» — 23 млн гривен.

