Об этом заявил в субботу, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский, подводя итоги встречи «коалиции решительных».

В эту коалицию вошли прибывшие сегодня в Киев европейские лидеры – президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-мнистр Польши Дональд Туск, премьер Великобритании Кир Стармер и новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Самый главный результат (сегодняшней встречи – ред.) – это абсолютно четкая объединенная позиция по поводу следующего. Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки», – сказал Зеленский.

При этом он добавил: безусловное прекращение огня означает – без всяких условий. А попытка выдвинуть любые условия свидетельствует о намерении затянуть войну и сорвать дипломатию.

«Прекращение огня должно быть всеобъемлющим», – заявил украинский лидер.

Предложение о 30-дневном перемирии: что известно

Инициатива о 30-дневном прекращении огня была предложена представителями США во время переговоров с Украиной в Саудовской Аравии 11 марта этого года. Тогда Зеленский подтвердил, что Украина готова на временное перемирие, если на это согласится Россия.

13 марта российский диктатор Путин заявил, что РФ согласна на предложение о прекращении боевых действий, но «есть нюансы».

3 мая президент Украины заявил, что Киев готов как можно быстрее переходить к прекращению огня минимум на 30 суток, если Москва готова к зеркальным шагам.

6 мая спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог назвал российского диктатора Владимира Путина препятствием на пути к прекращению огня в Украине.

8 мая Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого лидеры обсудили ратификацию соглашения о полезных ископаемых, ситуацию на фронте и подчеркнули важность дальнейших шагов для прекращения войны. Зеленский также отметил, что сообщил Трампу о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня.

9 мая президент сообщил, что Украина активно сотрудничает с США по достижению режима прекращения огня минимум на 30 дней.