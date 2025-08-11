Переехать в Познанку посоветовал военный

«Хорошие, дружные и хозяйственные люди» — так отзываются о новоселах познанчане, которые помогли Семенюкам обустроиться на новом месте.

В середине июня переехали в живописные села над Кодымой супруги Максим и Людмила Семенюки с детьми Дианой, Камилой и Иванком, родители-пенсионеры Максима Игорь и Наталья, 84-летний дедушка Иван Семенюк, а также мать Люди Раиса Шовкун.

Посоветовал им выбрать этот край боец из Познанки Владимир Тонин, который воюет в рядах 37-й бригады.

— От Межевой до линии фронта — около 15 километров. Каждую минуту до нас докатывалось эхо взрывов. Россияне до сих пор беспощадно бьют по нашему городку дронами, управляемыми авиабомбами и артиллерией. Часто гудело неподалеку от нашего дома. Школа, много домов и магазинов разрушено, есть погибшие. Из-за вражеских атак были постоянные перебои со светом, также почти не было мобильной связи. Наша прифронтовая Межевская громада ежедневно испытывала и до сих пор испытывает вражеские атаки, поэтому местные жители вынуждены покидать родные дома. Чтобы спастись, в конце мая решили выезжать. Куда ехать, выбрали не случайно, — рассказал Максим Семенюк, — Как-то я ремонтировал машину военных, которые обороняют Днепропетровщину, то познакомился с Вовой из Познанки. Тот и посоветовал переезжать в его село.

Тяжелее всего переживает переезд из родного дома дедушка

Сначала супруги приехали сюда на смотрины и присмотрели дома, пригодные для жизни. Договорившись с владельцами за доступную цену, поехали собираться.

— За помощь с ремонтом техники комбат выделил нам грузовик для перевозки имущества, а пассажирский микроавтобус предоставила гуманитарная миссия «Пролисок». Недавно Володя был в отпуске, то наведался к нам в гости. Спасибо местным жителям, что хорошо приняли и помогли.

Родители молодоженов живут отдельно, в собственном доме. Максим с женой, детьми, дедушкой и тещей — в другом. Их добротный дом пустовал года два, поэтому им изрядно пришлось попотеть, чтобы привести дом в порядок и искоренить сорняки с огорода.

Хозяйка Людмила говорит, что осенью вспашут, а весной овощи высадят. Надеется женщина, что семья как вынужденные переселенцы получит надлежащие государственные выплаты. К счастью, община иногда помогает продуктами.

Тяжелее всех переезд переживает престарелый дедушка Иван — он собственноручно строил родной дом, который пришлось покинуть. Угнетает старика, который проработал десятки лет бригадиром строительной бригады, что враги изуродовали труд его жизни. Многие возведенные им здания, в частности школа, детсад, клуб, разрушены.

К сожалению, с работой в селе плохо, поэтому Максим Семенюк уже чинит гараж, чтобы подрабатывать ремонтом автомобилей, как это он делал в Межевой.

Надеются переселенцы, что Познанка станет им вторым домом, ведь детвора прижилась на удивление хорошо, сдружились с ровесниками. Диана для юных познанчан проводит в клубе мастер-классы по изготовлению патриотических сувениров и оберегов.

Дети собрали средств почти как вся община

После приезда в село Семенюки как-то узнали, что муж приветливой местной продавщицы Ангелины воюет в 22-й ОМБр на Харьковщине и его подразделение нуждается во внедорожнике для выполнения боевых задач.

Не прошло и двух месяцев, а неугомонная юная волонтер Диана Семенюк, объявив сбор на автомобиль для этой бригады, объединила единомышленников и уже собрала более десяти тысяч гривен. Только на недавней детской благотворительной акции «Оберег за донат для ВСУ» было выручено несколько тысяч.

Всего за первые два года войны юные волонтеры из Межевской громады для нужд Вооруженных сил Украины собрали более миллиона гривен. Только во время масштабной акции «Авто для фронта» Диана Семенюк передала волонтеру 160 тысяч, а вся громада задонатила всего на 20 тысяч гривен больше. Вместе с ней активнее всего волонтерили ее восьмилетняя сестренка Камила, Дмитрий Матюхин, Маша Ситниченко, Элина Паниотова, Оля Пазика.

В целом школьники устроили сотни благотворительных ярмарок и акций, чтобы собрать более трех миллионов гривен. О них в Межевской громаде до сих пор говорят, что это маленькие люди с большими сердцами. За свою поддержку дети получили много благодарностей от подразделений, которым они помогали.

А мы любим ВСУ родненькое!

В Одесской области свою первую благотворительную ярмарку в поддержку ВСУ 14-летняя Диана Семенюк устроила в соседней Балте 19 июля. Тогда было распродано патриотических оберегов и собрано донатов на карточку на 6,5 тысячи гривен.

— В Межевой мы впервые самостоятельно вышли на ярмарку 24 сентября 2022 года. Хотя и до этого были участниками благотворительных мероприятий. В первую очередь мы донатили для бойцов 108-й бригады теробороны. Ведь самым родным для нас остается 203-й батальон этого подразделения, в составе которого защищают землю много земляков из нашей Межевской громады. Также помогали многим другим бригадам. Собирали средства на автомобили, генераторы, зарядные устройства, тепловизор, инструменты, запчасти на авто, теплую одежду, средства гигиены и многое-многое другое. При любой погоде в 8 часов субботнего утра мы выходили на ярмарки. Возле столика, заполненного разнообразными изделиями на патриотическую тематику и вкусностями, обустроили небольшой стенд с фотоотчетом и лозунгом «А мы любим ВСУ родненькое!» Цены не ставили. Люди давали, кому сколько не жалко. Этот самодельный стенд я забрала с собой в Познаку и уже несколько раз разворачивала его в Балте для сбора средств, — рассказала Диана Семенюк, — Ведь защитники из 22-й отдельной механизированной бригады каждый день стоят на защите Украины. Сейчас им очень нужен автомобиль — быстрый, надежный и проходимый. Без него невозможно оперативно доставлять снаряжение, эвакуировать раненых и выполнять задачи на передовой.

Просим всех, кто еще не успел присоединиться, присоединиться к нашему сбору. Даже 20-50 гривен — это помощь, которая очень нужна. Карта для донатов: 5168 7520 2550 6893.

