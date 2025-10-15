Ключевые моменты:

Труханов утверждает, что до сих пор не видел официальных документов о лишении гражданства Украины.

По его словам, документы, опубликованные СБУ, — фейк, а президенту Зеленскому предоставили ложную информацию.

Он намерен обратиться к юристам в США, чтобы через дипломатические каналы выяснить, есть ли у него российское гражданство.

Геннадий Труханов требует доказательств

15 октября 2025 года Геннадий Труханов провёл брифинг, на котором заявил, что будет бороться за свои права в судах и через международные каналы.

По словам Труханова, официального указа о лишении гражданства он так и не получил. Его адвокат Александр Лысак направил запросы во все профильные органы власти, включая Офис президента и правоохранительные структуры, чтобы получить официальное подтверждение или опровержение.

Геннадий Труханов заявил, что собирается обратиться за помощью к адвокатам в США, чтобы те сделали официальный запрос в Россию:

— Буду обращаться к международным организациям, к правозащитным международным организациям и к странам, в частности Соединенным штатам Америки, если найду там адвокатов, чтобы они сделали запрос, потому что у нас нет дипломатических отношений. Официальный ответ есть, нет ли у меня российского гражданства.

Выступление мэра было очень эмоциональным. Он назвал ситуацию «моральным расстрелом», подчеркнув, что родился и всю жизнь жил в Одессе, и не понимает, как можно так поступить с человеком, который, по его словам, предан своей стране.



Также Труханов заявил, что опубликованные СБУ документы, якобы подтверждающие наличие у него российского паспорта, — подделка, а президента Зеленского ввели в заблуждение.

Днем ранее Труханов сообщил, что обжалует решение о лишении гражданства в Верховном суде Украины. Если этого будет недостаточно, он пойдёт в Европейский суд по правам человека.